Gran Carpa Camp de Mart de la Devesa · Girona

La 10a edició del Festival Internacional del circ Elefant d'Or ja ha arribat a la Carpa Gran del Camp de Mart de la Devesa. S'hi poden veure 24 espectacles diferents i inèdits a Europa amb 94 artistes internacionals provinents de 13 països diferents.

El concert impossible

Teatre de Bescanó · Bescanó

Per primera vegada 4 artistes únics s’han reunit per reinterpretar en directe uns temes que han marcat diverses generacions de catalans. Un concert de luxe, amb el piano de Kitflus -arranjador i músic de Joan Manuel Serrat-, la guitarra de Jordi Armengol -productor i músic de Lluís Llach-, i les extraordinàries veus de Laia Indika i Juanma Sánchez, interpretant el millor d'ambdós cantautors. Ets de Llach? Ets més de Serrat? Siguis de qui siguis, no et pots perdre aquest concert únic!

«Ara t'ho explico»

Escola El Foment · Girona

En Jordi Tonietti ens cantarà cançons que expliquen històries, buscant la complicitat i la interacció amb el públic en tot moment. És un referent animador infantil. Des de 1982 va amunt i avall cantant cançons, explicant contes i rondalles, tot intentant treure un somriure a petits i grans. Ha fet més de 4.500 actuacions arreu dels Països Catalans i a altres indrets del món.

«Mamaaa!!!»

Auditori de Santa Coloma de Farners · Santa Coloma de Farners

De mare només n’hi ha una, però quan aquesta passa dels 100 anys i no té cap intenció de morir-se, la cosa canvia. I si a més té un patrimoni que pot resoldre la vida dels fills...l’espera es fa eterna. “Mamaaa!!!” és una comèdia que entre timbres, pistoles i llibretes d’estalvis mostra la crua realitat de dos germans que es debaten entre l’amor maternal i l’amor pels diners.

«Els àngels no tenen fills»

Sala La Planeta · Girona

Els drets sexuals i reproductius de les persones amb diversitat funcional centre la darrera proposta de la dramaturga Clàudia Cedó, que arriba a la Planeta dins el cicle Verbatim.

«Desperta»

Teatre de Blanes · Blanes

La Lisanlússapa i en DelRi, són uns comediants que comparteixen la seva passió pel teatre explicant les seves històries. Relats carregats d’humor i imaginació que desperten les emocions i els sentiments. 5 històries originals, que no et deixaran indiferent, que et faran despertar d’emoció o de riure… O les dues coses!

Lídia Pujol canta Cecília

Sala El Torín · Olot

La cantautora Lídia Pujol convida a redescobrir les lletres de Cecilia, cantautora censurada pel franquisme i que ho qüestionava tot. Pujol ha despullat les cançons dels arranjaments de l’època per fer que les lletres emergeixin a la superfície i per redescobrir, així, la profunditat amb la qual Cecilia cantava les seves inquietuds.