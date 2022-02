La novel·la La volta al món en 80 dies de Jules Verne és una de les més adaptades del seu autor. Ha tingut versions cinematogràfiques amb aires d’oficialitat, d’altres que han punxat immerescudament (la de Steve Coogan, que segurament és una de les més divertides) i fins i tot una mítica sèrie animada que va marcar tota una generació. Ara feia temps que la televisió no l’abordava amb un mínim d’ambició i es feia fins i tot estrany, perquè és un d’aquells materials que es presta a relectures i posades al dia. Finalment, una nova versió ha arribat en forma de minisèrie que, contra tot pronòstic, aposta per apel·lar als clàssics. Sí, hi ha una temptativa d’adaptar les seves metàfores al segle XXI i té algun detall de posada en escena que és molt del present, però en termes generals és una aventura molt canònica (dit sense ànim pejoratiu) que reivindica la faceta més tradicional del gènere i no pretén altra cosa que fer viatjar l’espectador des del sofà de casa seva. En una era en què tot sembla convertir-se en un espectacle d’imatge digital no deixa de ser agraït trobar-se un producte que remet a les essències i celebra la vigències de les velles formes. La vuelta al mundo en 80 días, que s’ha estrenat a Movistar, no canvia ni en una coma el punt de partida del llibre. Després de rebre una misteriosa postal, Phileas Fogg decideix acceptar una aposta que el desafia a recórrer el món i tornar a Londres en només 80 dies. Una missió gairebé impossible en què comptarà amb l’ajuda de Passepartout, el seu jove assistent francès, i la periodista Abigail Fix. Al principi, les relacions entre els tres personatges compliquen l’èxit del viatge, però de mica en mica aprenen a treballar plegats per fer front als múltiples reptes que se’ls presenten. D’entrada, si aquesta nova versió televisiva mereix una oportunitat és per la presència de David Tennant (un dels productors executius de la minisèrie, per cert), que sap imprimir el seu carisma a un personatge tan icònic com Phileas Fogg. L’actor de Broadchurch sap trobar el punt just entre el seu registre habitual i la necessitat de fer justícia al text de Verne. Al seu costat destaquen Leonie Benesch, Pete Sullivan, Ibrahim Koma, Anthony Flanagan, Shivani Ghai, Evan Hengst, David Sherwood, Charlie Hamblett i Luyanda Kabanyane. Entre els directors de La vuelta al mundo en 80 días hi ha Steve Barron, que als anys 90 va ser recurrent al cinema comercial gràcies a la primera versió cinematogràfica de Tortugues Ninja, Coneheads o Pinocho, la leyenda.