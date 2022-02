Didier Lourenço (Premià de Mar, 1968) ja fa temps que ens demostra que no es conforma amb anar generant icones més o menys adaptades al gust del consumidor (all que tants altre fan de manera gairebé programàtica) sinó que opta per desplegar-se, fidel a la seva particularíssima iconografia, per multitud de formats i suports que poden anar des de la il·lustració periòdica, passant per la policromia de pedres de riu, fins als políptics inclassificables i, sovint, amarats d’ironia gràfica. I és que Lourenço —de la mateixa manera que fan autors propers com Marc Jesús o Manel Anoro— aposta pel goig visual sense tenir en compte condicionaments de cap altra mena.

Amb motiu de la mostra, la galeria ofereix en format digital un catàleg exhaustiu de tots els treballs presentats per Lourenço al seu renovat web (www.elclautres.com).