El fum més profund i fèrtil

Enguany faria setanta anys. Jaume Faixó (Girona, 1952 – 1998), però, va marxar, com se sol dir, massa aviat, deixant una obra inconclusa sinó fos perquè, en el fons, totes les obres ho són, amb independència de la longevitat del seu artífex. El que compta, en darrera instància, no és arribar a la meta sinó mantenir la coherència i el rigor relativament intactes al llarg del camí. Aquesta mena de compromís amb un mateix i amb l’obra, no cal dir-ho, no només és estètic. I és que, contra pronòstic, Faixó també pot ser vist avui com un autor políticament compromès. No ens referim, òbviament, al compromís de fireta tan habitual a bona part dels centres d’art clònics del nostre país (fet d’eslògans i d’embalums o d’imatges tan evidents com repetitives) sinó del compromís subtil, a voltes gairebé imperceptible, amb la condició humana mateixa. Ens ho recordava la filòsofa Laura Llevadot no fa gaire: «En el judici estètic es posa de manifest part del què som, de com som, d’allò que voldríem ser. És per aquest motiu que el judici estètic és també polític».

I com som, segons Faixó? Doncs no massa diferents a aquella persona perfectament il·luminada pel geni de Blaise Pascal, és a dir, un ésser mig i mitjà situat entre dos infinits: quan aspira a allò superior, cau en l’inferior i, en canvi, quan se submergeix en l’inferior, una llum l’eleva cap allò superior. Entre l’àngel i la bèstia, la seva realitat transcorre en el món en un equilibri precari, ja que la naturalesa humana «és dipositària de la veritat i claveguera de la incertesa i de l’error, glòria i residu de l’Univers». Raó i sensibilitat o, com ell ho anomenava, esperit de geometria i esperit de finor: la seva complementarietat no només és desitjable sinó que fora d’ella tota activitat humana està mancada d’aquest equilibri tan característic de les obres de Faixó: esperit de geometria que permet a l’enteniment projectar les seves construccions lògiques i esperit de finor que fa possible flexibilitzar les estructures que inventem per suportar el món.

D’això es tracta: Jaume Faixó utilitzava la geometria per parlar de l’home, de la capacitat que té per generar espais simbòlics, escenaris mentals i, també, dels límits que troba aquesta raó ordenadora quan brega, per exemple, amb els imperatius de la matèria: és en aquest punt on les malles o les ortogonals, les línies paral·leles i les simetries, esdevenen coses i, mitjançant el seu cosificar-se, se situen en aquell espai intermedi pascalià on viure amb certa dignitat encara sembla possible.