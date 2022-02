Raül Romeva publica A l’altra banda del mur: Repensar les presons per a millorar la societat, una reflexió sobre la seva estada a la presó i la relació del sistema penitenciari. L’exconseller i home clau al referèndum d’independència, va ser condemnat a dotze anys de presó pels delictes de sedició i rebel·lió, i en va sortir al cap de quatre anys amb els indults.

Com va ser la seva experiència com a pres?

La presó formava part d’un camí, per desgràcia, que creia que ajudaria molta gent a entendre una realitat. Això no vol dir que la desitgés.

Què va ser el pitjor que va viure a la presó?

Estar separat de la meva gent. Estar sense poder parlar vint-i-quatre hores al dia amb ells.

I el millor?

Ensenyar una altra realitat. Jo adopto aquesta responsabilitat, al llibre, d’explicar tot allò que molta altra gent no coneix del sistema penitenciari.

Creia tenir un coneixement de les presons, fins que hi va entrar?

Home, la privació de llibertat és molt difícil d’explicar. Fins que no experimentes el que és que et tanquen en una cel·la, no ho saps de debò. La presó era molt pitjor del que creia.

Molts criticaven que vostès, els presos del procés, eren presos VIP.

La gent que diu això no en té ni idea. Diguem les coses clares, quan et tanques vint-i-quatre hores en una cel·la, de quins privilegis t’estan parlant?

Hi ha molts mites sobre la presó, el de les màfies, el de les dutxes...

Una presó és un ecosistema humà que es regeix amb les mateixes normes que qualsevol altre ecosistema. En tot cas, cal ser conscients que la imatge que es dóna des de la ficció no respon a la realitat.

Vostè proposa el model de presons obertes.

És un model que està demostrat que funciona. Avui les presons de Catalunya tanquen 9.000 persones per causes molt diferents. Cal sortir de la caricatura i anar al problema real.

La presó intenta canviar la conducta de certes persones...

No. La finalitat és la reinserció social. No es tracta només de fer una pena a les conductes sinó de preguntar-se perquè les persones tenen determinades conductes.

A vostè li va passar?

M’ha fet una persona més forta. Emocionalment i personalment. M’ha servit per rectificar-me en moltes idees que tenia.

Continua creient que el camí de la independència és ineludible?

No només no em canvio aquesta idea, sinó que m’ho ha confirmat. Si alguna cosa tinc clara més que mai per més que sigui complicada és irreversible. La pregunta no és si passarà; la pregunta és quan passarà.

El procés ha mort?

Jo no tinc aquesta sensació en absolut.

L’indult va ser positiu o negatiu?

Depèn per a qui o per què. Jo tinc una inhabilitació fins al 2030 i una causa pendent. En tot cas, l’indult serà una correcció a una decisió que l’Estat no creia pertinent, que era condemnar amb penes de presó qui no s’ho mereixia. Ara cadascú que ho interpreti com vulgui.