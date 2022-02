Sant Feliu de Guíxols acredita el certificat concedit per l’Agència Catalana de Turisme com a destinació especialitzada en la recepció de Cicloturisme de Carretera. Aquesta acreditació demostra el compromís de la ciutat ganxona amb el cicloturisme i les rutes en bicicleta. Des de Sant Feliu de Guíxols hi ha diferents rutes aptes per a totes les edats que tenen també com a nucli les Vies Verdes.

Per aquest motiu, la població reuneix tot el que els usuaris necessiten per fer aquestes rutes. Des de Visit Guixols s’informa precisament dels avantatges que tenen els amants de fer aquest tipus de ruta en bicicleta. «Alguns dels avantatges de què gaudeixen aquests grups són trobar allotjaments que faciliten l’aparcament per a les bicicletes, taller per a les bicicletes, espais per a la neteja de les bicicletes, també menús específics per a esportistes, flexibilitat horària de servei d’àpats, entre molts altres serveis». Sant Feliu ofereix una àmplia proposta de rutes. Concretament fins a 70 itineraris diferents. Totes les rutes disponibles es poden consultar a la web especialitzada en rutes de bicicleta de carretera www.guixolsbtt.com. La web, tal com informen els seus promotors, inclou rutes, punts d’interès i coordenades de localització. Sant Feliu de Guíxols és un dels punts més destacats de les vies verdes. El seu destí final de la principal ruta verda en bicicleta que segueix l’antic traçat precisament de l’antic tren de Sant Feliu. Per això els amants de les rutes en bicicleta poden gaudir d’aquest paradís i beneficiar-se dels múltiples serveis pensats pels cicloturistes. La ruta principal és la que va des de la ciutat de Girona fins a Sant Feliu. Un traçat de 39’7 quilòmetres amb una dificultat mínima i pràcticament sense desnivells destacats. Una excel·lent opció pels que vulguin iniciar-se en aquest món de la bicicleta.