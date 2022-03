El 1994 va ser l’any que vam descobrir Toni Collette. És quan es va estrenar la magnífica La boda de Muriel de P.J. Hogan, una comèdia dramàtica gens convencional que posava el focus sobre temes i situacions que encara són molt vigents i que ja apuntava el desbordant talent d’aquesta actriu australiana. No va ser flor d’un estiu, perquè Collette, lluny de deixar-se encasellar, no ha parat de treballar fins a convertir-se en un dels grans noms de la seva generació. Tot el que fa, ho fa bé, i sovint la seva sola presència és al·licient més que suficient per veure una pel·lícula o una sèrie. Gràcies a Netflix ha aconseguit viure un segon estrellat, més enllà de la qualitat del producte. Amb la plataforma ha treballat a la interessant però desigual Wanderlust, a la magnífica Creedme i ara a ¿Sabes quién es?, un d’aquests thrillers de la plataforma que, sense ser res de l’altre món, aconsegueix que t’hi enganxis durant els seus vuit episodis. El principal motiu és, com era d’esperar, la gran Collette, esplèndida a l’hora d’aprofundir en els seus clarobscurs del seu personatge, però també perquè es tracta d’una intriga prou eficaç a l’hora de generar pistes falses i mitges veritat com perquè vulguis acabar-la.

Al principi, la sèrie sembla un melodrama de sobretaula sobre la relació entre una mare i una filla. Aquesta última, Andy, creeu tenir una vida la mar de monòtona en què tot sembla anar segons un patró poc alterable. Però un bon dia, la noia va amb la seva mare al centre comercial i allà s’hi produeix un episodi molt violent que revela una faceta de la dona que ma havia vist fins ara. És així com Andy comença a furgar en el passat de la seva mare i acaba destapant una vida oculta i plena de perills. Basada en una novel·la de Karin Slaughter i dirigida per la molt solvent Minkie Spiro (realitzadora a sèries tan recomanables com Better Call Saul, Fosse/Verdon o La conjura contra Amèrica), ¿Sabes quién es? és un exercici de suspens que sap dosificar els seus paranys, tot i que alguns són més que evidents, i sap anar prou al gra com perquè la trama no arribi a decaure mentre resol els seus nombrosos enigmes.

Al costat de Collette, que s’ho passa pipa amb el costat més tèrbol i juganer del seu personatge, destaquen les aportacions Bella Heathcote, Nicholas Burton, Winston Cooper, Joe Dempsie, Omari Hardwick, Anita Hegh, Genevieve Hegney, Aaron Jeffery, Jacob Scipio, Damien Strouthos, David Wenham, Calum Worthy i la protagonista de The end of the fucking world, Jessica Barden.