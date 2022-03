Revenja, enemics... Sembla abocat a la confrontació.

No m’interessa la baralla. Però sí que és cert que tinc tendència a topar amb l’enemistat. I estic ple d’odi. Un odi fantàstic i terrible que em destruirà algun dia, sens dubte. Tots dos llibres versen sobre l’odi, l’enemistat i la venjança, des de diferents perspectives.

Ha tingut molts enemics?

Molts, des de sempre i des que era petit. En tot cas mai no em sorprèn trobar enemistat, porto una vida preparat per a ella. Assumeixo que alguna gent em tindrà tírria (i jo a ells). És llei de vida.

Diuen que cal triar bé els amics i millor els enemics...

No et pensis. No importa tant la qualitat de l’enemic com allò que l’enemic provoca en tu. Si el teu enemic és un malvat majestuós, però tu et converteixes en una ànima victimista, aquest enemic pota negra no serveix de res. El que és important no és tant el greuge, sinó l’energia que desperta en un.

Hi ha personatges històrics que han estat grans odiadors...

Un dels tipus més rancorosos de la història va ser Iósef Stalin. No se li oblidava mai una injúria i combinava aquesta meravellosa memòria amb una determinació implacable per cobrar venjança. Jo només transformo la meva rancúnia en novel·les raonablement inapel·lables.

Parla de diverses classes d’enemics. Quins són els «naturals»?

La gent que estàs destinat a odiar. La gent l’existència de la qual amenaça la teva (abans que ningú digui res: no cal matar-los; parlo des d’un pla purament cerebral). Aquell que es troba a les teves antípodes. Aquell que reconeixes a primer cop d’ull, i aquell que (si no és un ximple, o un hipòcrita) hauria de saber que també t’odia a mort a tu.

Quins són els enemics «usables»? Usables per què?

Tenir un enemic és com estar enamorat; l’altre és sempre al cap. El que és crucial és utilitzar aquesta presència torra collonera per a alguna cosa: per a la millora artística o intel·lectual, per exemple. Quan un té enemics, viu la vida en guàrdia. Tenir enemics ens obliga a estar desperts i alerta, a cuidar allò que és nostre, a no deixar-nos arrossegar per la vagància, l’hedonisme o la desatenció.

Com sobrevivim a l’odi dels altres?

Hi ha diverses maneres. Montaigne s’ho muntava millor que jo, i apartava l’odi del cap. Jo faig servir l’odi com a benzina per al meu motor narratiu. Tenir enemics, i saber (o creure) que van a buscar-me, m’obliga a aixecar-me d’hora i treballar de valent. Sona a entrenador de futbol americà, però és així.

L’odi és un valor?

És una energia, un motor. És com un superpoder: es pot utilitzar bé o pèssimament. I, igual que un superpoder, et pot destruir. No tothom el pot manejar.

Quins són els seus odis personals?

Si et refereixes a la meva llista de prejudicis immemorials, n’hi ha gairebé un centenar. Diguem que comença amb la paraula «hippies» i acaba amb «gent que et titlla de hater, només per això...

Els seus tatuatges descriuen més amors que odis?

En percentatge, sí. Però en tinc uns quants d’odi, incloent-hi l’autoexplicatiu: «HATE». Em serveix per assenyalar-m’ho i evitar explicacions innecessàries als meus estimats moriartys.