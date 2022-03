Una altra guerra

El secret de la persistència de l’èxit del cinema de zombis és la capacitat del gènere de confluir amb altres estils i jugar a trencar el motllo instaurat per La nit dels morts vivents de George A. Romero i els seus múltiples imitadors. El primer que va començar a fer molt bé és riure’s d’ell mateix, i després s’ha dedicat a buscar nous fronts d’expressió que el rescatessin de la seva pròpia decadència. Malnazidos s’adscriu a aquesta darrera categoria, perquè per una banda agafa una línia tradicionalista pel que fa a la configuració dels zombis (se’ls presenta com a infectats, assedegats de sang i fetge, erigits en metàfora de la progressiva deshumanització d’un context social) i per l’altra el fusiona amb un gènere que s’ha tornat gairebé indissoluble del fantàstic actual, el cinema bèl·lic. Va passar amb la molt notable Overlord, per exemple, i passa ara amb aquesta producció espanyola que va ser presentada al darrer Festival de Sitges i que només per la gosadia de portar-ho al terreny de la Guerra Civil espanyola, tan avesada a tòpics dramàtics de tota mena, ja mereix tota l’atenció possible. Falta veure si aconsegueix fer-se un forat en una cartellera particularment atapeïda.

La trama de Malnazidos se centra en els dies més sagnants del conflicte, quan bona part de les batalles es lliuraven a les zones rurals. Un capità del bàndol franquista cau presoner dels republicans, atrinxerats en boscos per escapar de les incursions dels seus enemics. Però aviat descobreixen que hi ha un adversari amb el que no comptaven: un exèrcit de zombis, fruit d’una estranya epidèmia, que va creixent en nombre i prova de devorar tot el que es troben al seu pas. Els protagonistes hauran d’abandonar els seus odis i recels mutus per combatre els infectats i sortir vius d’una guerra que no hi entén de bàndols tradicionals. Dirigida per Javier Ruiz Caldera i Alberto del Toro, Malnazidos no extreu tot el potencial de les seves lectures polítiques, que al final es passen d’anecdòtiques, però els seus nombrosos tocs d’humor i la funcionalitat de les seves escenes d’acció i suspens la converteixen en un entreteniment la mar de simpàtic. Una de les claus és el seu magnífic repartiment, molt conscient dels codis del gènere i passant-s’ho tan bé com els bon coneixedors de la matèria. Està encapçalat per Miki Esparbé, Aura Garrido (sense cap mena de dubte, una de les millors i més versàtils actrius de la seva generació), Luis Callejo, Álvaro Cervantes, Jesús Carroza, María Botto, Sergio Torrico, Francisco Reyes, Frank Feys, Asia Ortega, José Pérez Ocaña, Manel Llunell, Ken Appledorn, Dafnis Balduz, Christian Stamm, Manuel Morón i Julius Cotter.