Jackass va néixer com a fenomen televisiu que, des del primer moment, va dividir el món entre qui ho defensava com el paradigma d’humor tan irreverent com necessari i qui ho trobava una autèntica bestiesa protagonitzada per una banda de descerebrats. Però el cert és que si s’entrava en el joc de l’actor Johnny Knoxville i el seu equip, Jackass era molt més que una broma. Basada en la idea que un grup de sonats posessin a prova la seva resistència física (i mental) amb proves molt eixelebrades, en el fons sempre ha estat una radiografia gens complaent dels límits de l’humor i també una mirada plena de mala bava a les contradiccions d’Amèrica. Perquè en el fons la cosa no va només de portar un gag al límit, sinó de posar un espectador davant el mirall i fer-lo còmplice d’unes animalades que sí, molt sovint tenen més gràcia de la que se li ha reconegut. Ja fa anys que va fer el salt al cinema, on els seus protagonistes aconseguien preservar l’esperit bandarra del programa televisiu i fins i tot es permetien la gosadia de fer un cert relat sobre l’estètica documental. Avui arriba als cinemes la seva darrera incursió a la pantalla gran.

Jackass forever apuja el nivell de tots els productes de la marca perquè, per primera vegada, incorpora un relat generacional. Els seus protagonistes ja no són un grup de joves capaços de fer l’impensable per fer-se un tip de riure, sinó una banda d’amics que es coneixen totes les debilitats i que, malgrat haver superat els quaranta anys, no han perdut les seves ganes de fer conya amb tot i tothom. Així, la pel·lícula és un homenatge als fans (sorprenentment honest i entranyable, per cert) i també una crida a no perdre el nen entremaliat que portem dins. Millor no descriure en què consisteixen les seves bromes, perquè l’ideal és veure-la sense informació i al·lucinar amb algunes de les bogeries que s’hi fan. Al costat de Knoxville hi trobem els seus col·legues de tota la vida: Steve-O, Chris Pontius, Jason Acuña, Ehren McGhehey, Preston Lacy, Dave England, Eric André, Chris Raab, Tony Hawk, Mat Hoffman, Lance Bangs, Machine Gun Kelly i el també cineasta Spike Jonze, que és un dels pares de la criatura. El film va ser tot un èxit a la taquilla nord-americana, os es va cruspir superproduccions molt més costoses com Moonfall.