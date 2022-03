El director britànic Joe Wright sempre havia tingut una relació molt especial amb l’obra d’Edmond Rostand Cyrano de Bergerac. Quan era adolescent, va veure la pel·lícula de Jean-Paul Rappeneau interpretada per Gérard Depardieu i es va sentir interpel·lat per ella. En aquell moment se sentia igual que el personatge, si escau perquè tenia dislèxia i excés de pes. Volia ser estimat per aquells que ell estimava i, si no ho aconseguia, se sentia molt ferit per totes les inseguretats que acumulava. «Semblava que aquesta història em parlava directament a mi», explica Joe Wright en una xerrada que mantenim a través de Zoom.

El 2018 va assistir a una petita funció d’una nova versió teatral de Cyrano a Chester, Connecticut. La dirigia Erica Schmidt i la protagonitzava el seu marit, Peter Dinklage, i la recent xicota de Wright, Haley Bennett. Va quedar molt impressionat amb les seves interpretacions i va decidir que volia fer una pel·lícula basada en aquesta obra. Les dues parelles de seguida van començar a treballar, Wright i Schmidt al guió i Dinklage i Bennett a les seves respectives encarnacions dels personatges de Cyrano i Roxanne.

Sense nas, espai ni temps

«Des del principi vaig tenir clar de quina manera volia enfocar la pel·lícula. Com a l’obra, Cyrano no tindria el nas que l’havia caracteritzat al nostre imaginari fins ara. I, a més, volia descontextualitzar-la de qualsevol època i espai, com si fos un període de fantasia i que tot s’impregnés d’aquesta sensació etèria, gairebé com si fos un conte de fades. Volia jugar amb el concepte d’abstracció», detalla el cineasta.

És la primera vegada que Wright aborda una pel·lícula musical, precisament en un any en què el gènere ha viscut un nou ressorgir, de l’adaptació de Steven Spielberg de West Side Story a Tick tick… Boom! de Lin-Manuel Miranda. Pensa que, després de la pandèmia, el públic necessita escapisme, però també pel·lícules que connectin amb les seves vides. Espectacle i emoció. Reconeix que no és un gènere que l’apassioni (cita Cabaret i Bailar en la oscuridad com les seves preferides) i que de vegades li sembla massa artificial. Ell ha apostat pel naturalisme. Per això, un dels reptes més grans a què es va enfrontar va ser que els actors cantessin en directe davant de la càmera, perquè es poguessin sentir les seves respiracions, les seves imperfeccions. «Volia que fos una cosa molt emocional i aspirar a assolir un cert nivell d’intimitat. Per descomptat, va ser un repte, tant per a mi com per als actors, perquè si no funcionava la proposta, tota ella s’ensorrava».

El director va debutar al llargmetratge amb l’adaptació de Jane Austen Orgull i prejudici (2005), que li va valer un reconeixement immediat. Sempre ha sabut com donar un toc de modernitat al material d’època i les històries icòniques de la literatura per donar-los un nou sentit, cosa que també va demostrar a Expiación, més enllà de la passió, sobre la novel·la d’Ian McEwan, i més tard a Anna Karenina, de Lleó Tolstoi, les tres protagonitzades per Keira Knightley.

Podríem considerar Cyrano com a part d’una tetralogia? «Sí, crec que hi ha una cosa que les connecta. Són adaptacions molt personals en què he intentat apel·lar a un cert grau d’innocència. Es pot assolir aquests dies? La gent pensa que el cinisme i la ironia són el monopoli de la veritat. Es creuen més intel·ligents així. Però jo crec en la intel·ligència emocional, que és una cosa innata i molt més pura».

Reivindicar la diferència

Wright volia abordar aquest Cyrano des de la reivindicació de la diferència. Per això, més enllà de tot el dispositiu, la pel·lícula parla de la connexió entre les persones. «Hem viscut moments molt durs durant la pandèmia. Una experiència d’aïllament compartida. Així que volia fer una pel·lícula sobre els vincles humans, com és de difícil aconseguir-los i com són d’importants. Però ja era una idea que em rondava abans de la crisi sanitària de la Covid-19, perquè quan veia Donald Trump o Boris Johnson aixecant barreres entre nosaltres, intentant separar-nos, em posava malalt. S’han dedicat a expandir un missatge d’odi, menyspreant i estigmatitzant els ciutadans per les diferències. Per això em semblava important abordar aquest tema i fer una pel·lícula en què l’aspecte físic no importés».

Des que va iniciar la seva carrera, Wright s’ha caracteritzat per l’elegància en la posada en escena de cadascuna de les seves pel·lícules, on sempre hi ha plans seqüència d’una composició formal exquisida. Per descomptat, a Cyrano també. «Jo crec que els plans seqüència sempre han de tenir sentit. Jo els utilitzo per crear una experiència immersiva. Per exemple, una de les seqüències més llargues de la cinta és el duel a les escales entre el protagonista, Cyrano, i deu homes als quals acaba vencent. Si l’hagués muntat amb molts talls, no s’apreciarien les habilitats del personatge. Així, crec que la sensació de versemblança és més gran».

Per ell, treballar amb Dinklage ha estat un regal. «És extraordinari, un professional increïble amb unes habilitats poc freqüents. I amb Haley… ja saps -es refereix al fet que és la seva dona-, la conec molt bé i sé quan se sent incòmoda i quan confortable. Té una cosa molt tendra i emocional que encaixava a la perfecció amb la nostra Roxanne». Reconeix que, si la pel·lícula s’hagués estrenat directament en una plataforma, l’hauria fet molt diferent. El seu Cyrano és per veure als cinemes, en pantalla gran. «Està demostrat que, quan veus una pel·lícula envoltada de gent, els cors se sincronitzen. I què hi ha més bonic que això després d’haver estat tant de temps separats?» afegeix el director.