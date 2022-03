La Setmana Gastronòmica de Girona compleix 40 anys i arriba a la seva fi després que el 4 de març passat arranqués amb la participació d’una trentena de restaurants. Aquesta és la mostra gastronòmica més antiga de Catalunya i està organitzada per l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. Des dels seus organitzadors s’ha destacat que «s’ha aprofitat celebrar la Mostra coincidint amb el Fòrum Gastronòmic, fruit de la col·laboració entre ambdues entitats, per tal que els establiments d’allotjament i de restauració puguin participar de forma activa al Fòrum Gastronòmic, potenciant així una setmana de gastronomia a la ciutat».

Aquest festival gastronòmic acabarà el pròxim dia 15. Mentrestant encara hi ha l’oportunitat de conèixer i degustar els plats que de manera especial i acurada han preparat aquest any els restauradors locals. Es tracta de la cuina de sempre introduint menús originals i variats que acrediten una vegada més el renom de la cuina gironina. En aquesta edició, els restaurants participants són: Amaranta, Artusi, Bar Restaurant Aiguavia, Braseria Bo de Bo, Brots de Vi, Bubbles Gastrobar, Can Veí, Casa Marieta 1892, Cua de Gall, Divinum, Eat, Sleep & Cycle, El Duc de l’Obac, el Racó d’en Pep, El Racó de Fontajau, Índigo, Kroker’s, L’Altell, L’Altell Vermut, L’Assaig 1901, L’Exquisit Factory, La Ferla, La Font del Gat, La Gioia, La Reserva Espai Gourmet, La Rosaleda Jardí Degustació, Mimolet, Nomo, Restaurant CMC, Roent, Savoy, Sinofos i Umai. També els establiments hotelers han fet propostes d’allotjament durant la Setmana Gastronòmica. Precisament, des de l’organització han destacat que aquesta és una de les novetats ja que «a més de participar restaurants amb menús especials de Setmana Gastronòmica, també hi participaran hotels de la ciutat oferint descomptes durant els dies de la campanya». Un altre dels fets destacats és que es podrà degustar un menú a quatre mans al restaurant Mimolet el pròxim diumenge 13 per sopar de la mà del Xef del restaurant Mimolet, Christian, i del Xef del restaurant Occi, Sergi.

L’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona ha llançat la campanya, que compta amb la col·laboració de Coca-Cola amb una nova pàgina web www.gironahostaleria.com, que té com a objectiu aconseguir la major visibilitat possible, per tal de difondre la informació sobre els seus associats així com les campanyes i esdeveniments que organitza al llarg de l’any. També existeixen dos nous apartats: «Treballa a l’Hostaleria», en el qual les persones interessades poden enviar el seu currículum vitae amb totes les garanties de la Llei de Protecció de Dades i «Què fer a Girona?», en el qual es troben activitats que es poden dur a terme a Girona ciutat i província. Durant 10 dies originalitat i tradició s’han unit a les cuines de Girona.