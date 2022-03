El tàndem que formen l’actor Ryan Reynolds i el director Shawn Levy van donar la justa mesura de les seves possibilitats amb l’esplèndida Free Guy, una sort de El show de Truman de l’era dels videojocs en què l’actor interpretava un secundari d’un joc de món obert que prenia consciència d’ell mateix i, amb l’ajuda d’una programadora, provava de salvar el seu univers. Va ser un èxit global, i s’ho mereixia molt per ocurrent, entretinguda i iconoclasta. Per això hi havia ganes de veure The Adam Project, la seva nova col·laboració, aquesta vegada per a Netflix i mantenint les essències de Free Guy. Com en aquesta última, el seu nou treball té aromes de blockbuster dels 80, és molt conscient de la lliga on juga i aconsegueix que la història tingui ànima, que al final és el que la torna tan recomanable. L’estil de Levy, un dels pares de la sèrie Stranger Things, casa perfectament amb la idiosincràsia de Reynolds, un actor que des que es va posar l’uniforme de Deadpool s’ha revelat com una de les estrelles més hàbils a l’hora de llegir els gustos d’espectadores i espectadors.

The Adam Project és, doncs, una pel·lícula per a tots els públics en el millor sentit de l’expressió. El seu protagonista, Adam, és un nen que té una tensa relació amb la seva mare després de la mort del seu pare en un accident. A més, a l’escola les coses tampoc li van gaire millor, perquè té la llengua molt llarga i sempre es fica en problemes. Una nit, després d’un fort espetec al bosc que hi ha a costat de casa seva, rep la visita d’un pilot provinent del futur. No triga a adonar-se de qui és: ell mateix, amb 30 anys més. Els dos Adam hauran d’aprendre a treballar plegats per poder viatjar al moment exacte que es van inventar els viatges en el temps i evitar una catàstrofe que pot acabar amb tota la humanitat. I la clau de tot plegat és el seu pare, un científic que no és prou conscient de les seves invencions.

The Adam Project bascula entre gèneres i mai perd pistonada. Funciona bé com a pel·lícula d’acció fantàstica (les referències a Star Wars són impagables), és tècnicament inapel·lable i fins i tot é passatges més dramàtics que poden fer caure més d’una llàgrima. Però el que l’acaba elevant per sobre de la mitjana és el seu repartiment: al costat de Reynolds, pletòric com sempre, destaquen Walker Scobell (la versió infantil del protagonista és tot un descobriment), Zoe Saldana, Jennifer Garner, Mark Ruffalo, Alex Mallari Jr., Milo Shandel, Lucie Guest, Braxton Bjerken, Ellie Harvie, Ben Wilkinson, Jessica Bodenarek, Esther Li i la gran Catherine Keener. Reynolds i Levy ja han anunciat que tornaran a treballar plegats a l’esperada tercera entrega de Deadpool.