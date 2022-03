Guerres brutes

Luis Tosar s’ha convertit en l’actor més prolífic del cinema espanyol. A diferència d’altres col·legues de professió que treballen més a fora que a casa (ell també ha fet alguna incursió a Hollywood, com Miami Vice), s’ha acabat dedicant a forjar la seva carrera al seu país i a demostrar que és capaç de sostenir qualsevol pel·lícula o sèrie de qualsevol gènere. De fet, és d’aquells intèrprets que és capaç de brillar en productes que estan per sota del seu talent, convertint-se en l’únic que realment paga la pena de l’experiència. Sigui com sigui, sempre és una bona notícia trobar-se’l i aquest ja és d’entrada el principal al·licient de Código Emperador, un film d’espionatge que s’emmiralla en les intrigues corporatives de tota la vida, també treu inspiració del thriller polític i a estones sembla que vulgui homenatjar el cinema de Michael Mann. El seu director, Jorge Coira, ja ha demostrat el seu domini de la tensió i el suspens en sèries com Hierro o Sé quién eres, i ara només falta veure si la seva nova aposta aconsegueix fer forat en una cartellera en què l’oferta de cinema espanyol és més present del que ho ha estat molt temps.

Código Emperador comença situant-te en la pell d’un personatge ambivalent del que mai acabes de tenir certeses. Es tracta de Juan, un espia que es dedica a utilitzar els plats bruts aliens a benefici de les elits empresarials i polítiques d’Espanya. En un dels seus darrers treballs, mentre intentava tenir tota la informació possible d’una parella relacionada amb el tràfic d’armes, va conèixer una assistenta filipina amb la que ha teixit una estranya relació que l’ha tret de la seva zona de confort. Mentre gestiona com pot aquestes emocions inèdites en ell, Juan i el seu equip reben una nova missió: crear proves inculpatòries contra un polític aparentment gris que algú vol fora de circulació. Però el que comença com un encàrrec més s’acaba convertint en una successió de perills inesperats que posarà a prova l’instint de supervivència del protagonista. Coira refia el suspens de la trama a un muntatge àgil i unes atmosferes opressives en què res és el que sembla i on tots els personatges tenen alguna cosa a amagar. Código Emperador, doncs, es basa en el principi bàsic del thriller segons el qual les aparences enganyen i mai pots confiar en ningú, i menys encara en qui tens més a prop. Al costat de Tosar, que es fa seu el personatge amb la solvència habitual, trobem bons secundaris com Alexandra Masangkay, Georgina Amorós, Denis Gómez, Laura Domínguez, Fran Lareu, Arón Piper, Miguel Rellán i María Botto, que sempre surt airosa de qualsevol paper que li posin al davant.