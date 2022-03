Des que va donar la campanada amb Shrek, la productora Dreamworks ha convertit les seves pel·lícules d’animació en un intent constant de torpedinar alguns dels grans clixés del gènere per poder atraure també el públic més adult. Pixar els guanya sempre la partida (sobretot perquè sempre disposen de millors guions), però ells persisteixen a elaborar un tipus de producte molt referencial que en molts casos entra a territoris poc explorats. Algunes vegades els surt francament bé (com en el cas de la trilogia de Com entrenar el teu drac, que s’ha de reivindicar molt més) i en d’altres acaben ratllant la vergonya aliena, com a les dues entregues El nadó en cap. Veurem a quina categoria pertany Los tipos malos, en què els seus responsables semblen voler parodiar els films de bandes de criminals i atracaments perfectes donant la volta als seus protagonistes tradicionals. Les primeres crítiques apunten a un encert, però no seria la primera vegada que Dreamworks arriba als cinemes amb expectatives i acaba topant amb la indiferència d’un públic saturat d’oferta familiar.

Basada en els esplèndids llibres il·lustrats d’Aaron Blabey, Los tipos malos gira al voltant d’una banda de delinqüents que s’ha fet famosa arreu del món per la seva eficàcia i carisma. Però es troben amb què si volen redimir-se i començar una nova vida sense la persecució de les autoritats, hauran de demostrar que són capaços de portar-se bé i deixar d’estar al marge de la llei. El problema? Que porten la vida criminal a la sang i cada intent de ser bons minyons acaba en un desastre absolut. Dotada d’una animació molt frenètica i plena de les referències cinematogràfiques marca de la casa, la pel·lícula és la clàssica faula moral que compensa la seva vocació pedagògica amb unes gotes d’humor irreverent que busquen divertir el públic no infantil. Un dels grans al·licients del film és la presència entre els guionistes d’Etan Cohen, una dels artífexs de la sèrie El rey de la colina i les pel·lícules Madagascar 3 (una de les millors de la factoria Dreamworks, per cert), Idiocracia, Men in Black 3 i Tropic Thunder. Per altra banda, el notable planter de veus de la versió original inclou Sam Rockwell, Awkwafina, Anthony Ramos, Marc Maron, Craig Robinson, Zazie Beetz, Alex Borstein i Richard Ayoade.