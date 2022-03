Corria l’any 1974 quan un escultor i professor d’arquitectura de la Universitat de Budapest, de nom Erno Rubik, va idear un instrument que li servís per explicar als seus alumnes conceptes acadèmics com les relacions espacials, els contrastos de la condició humana i, sobretot, el moviment tridimensional. L’objectiu era trobar una manera àgil i didàctica per aplicar aquelles complicades teories a un objecte d’art que explorava noves formes. Un cop va fabricar aquell artefacte, fabricat amb blocs de colors i a partir de fusta i de paper, cola i clips, el seu creador va decidir patentar-lo, atès que entre els estudiants i professorat havia despertat un gran interès. El 1975, Erno va acudir a l’oficina de patents d’Hongria, on el va batejar com a «cub màgic». Aquell cub no va tardar gaire a convertir-se en un objecte molt popular en una Hongria que, en aquells temps, encara vivia sota les fèrries normes de la Unió Soviètica. Però l’èxit d’aquell cub, que requeria grans dosis de paciència per ser resolt, no va tardar gaire a travessar fronteres. El 1976 el cub va ser presentat a la Fira del Joguet de Nuremberg, a Alemanya, on després de causar gran sensació, l’empresa Toy Company va arribar a un acord amb el seu creador a fi de comercialitzar-lo a tot el món. Això si, l’objecte va canviar la seva denominació i va passar a ser oficialment batejat com Cub de Rubik.

Han passat ja 48 anys des que va ser creat, però el Cub de Rubik continua sent avui dia un dels joguets més emblemàtics arreu del planeta, havent esdevingut el trencaclosques per excel·lència. L’editorial barcelonina Blackie Books ret homenatge a aquest fenomen mundial amb la publicació de Rubik. La increíble historia del cubo que cambió nuestra manera de aprender y jugar, un llibre en el qual l’inventor d’aquest famós joguet -que ell mateix va tardar un mes a saber resoldre- explica tots els seus secrets i misteris i, al mateix temps, repassa la seva pròpia història. I és que aquesta és la biografia d’un geni que ja de petit adorava els puzles geomètrics i que mai va deixar d’imaginar molts altres jocs possibles. «No cal que digui que el Cub ha despertat més interès del que jo mai no podria haver imaginat. És un fet curiós -i que em sorprèn a mi tant com a qualsevol- que durant tantes dècades, en un temps d’una revolució tecnològica sense precedents, hagi sobreviscut la fascinació per un objecte tan simple, tan low-tech. I, de fet, aquesta fascinació ha evolucionat» afirma en les primeres pàgines del llibre l’inventor d’un joguet que, al llarg de gairebé cinquanta anys, ha aconseguit vendre prop de 400.000 unitats arreu del món. «Ha estat una joguina per a nens, un esport intensament competitiu i un vehicle per a exploracions d’alta tecnologia, descobriments en intel·ligència artificial i matemàtiques desconcertants. També se l’ha culpat de divorcis (i matrimonis) i de lesions conegudes com a polze de cubista i canell de Rubik» afegeix l’inventor en el llibre. Dividit en sis capítols, aquest no és un llibre que respongui a les clàssiques preguntes sobre el cub, sinó que més aviat reflexiona sobre com generació rere generació ha anat aprenent a viure mentre intentava resoldre’l. I és que tal com diu el mateix Rubik, «la nostra vida consisteix a resoldre puzles».