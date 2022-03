Caldes de Malavella és terra d’aigües termals. I de camins. I si els dos elements naturals s’uneixen donen peu a una ruta dins de la xarxa de les Vies Verdes de Girona batejada com la Ruta Termal entre Cassà de la Selva i evidentment Caldes de Malavella.

Són 14’8 quilòmetres segons la descripció que fan des de Vies Verdes de Girona en un traçat suau, amb una lleugera pendent que es portarà de Cassà fins a prop de l’espectacular camp de golf PGA Catalunya. Seguirem la ruta de la Via Agusta o l’antic Camí Ral passant pel mig de zones de boscos de roures i amb unes vistes sobre un entorn natural únic format també pel patrimoni que signifiquen les aigües termals. Si afinem la vista veurem de forma llunyana el massís de les Guilleries i el Montseny com a punt més alt.

A la web de les Vies Verdes es destaca que la ruta, que es pot fer tant en bicicleta com a peu, ens informen que l’itinerari proposat «transcorre pel centre urbà de Caldes de Malavella, on es pot descobrir com l’aigua termal ha esdevingut símbol d’identitat del municipi, ja sigui visitant els balnearis, les Termes Romanes o inclús tastant l’aigua que brolla per les seves fonts a una temperatura pròxima als 60 °C».

El paviment que trobarem és de sauló compactat amb una altitud màxima amb 140 metres i una mínima de 90 metres. Pel que fa als serveis, trobarem un wc a l’estació de Cassà de la Selva, a l’àrea de pícnic al Parc de les Moleres i a l’estació de tren de Caldes de Malavella.

La ruta que es detalla comença del prat de Dall, passarem per la riera Cagarella al límit de Cassà de la Selva i enfilarem pel camí de Sant Vicenç d’Esclet, creuant el bosc de La Sureda i arribant a la carretera de Caldes de Llagostera.

Els ciclistes i caminant hauran de creuar la urbanització Aigües Bones i si cal es pot fer un petit descans, ja que hi ha diversos equipaments. El tram final ens conduirà fins a Caldes de Malavella on a l’estació trobarem tota mena d’informació més detallada de les característiques del camí. I finalment podrem acabar la ruta passant pel costat del camp de golf i arribarem a la Creu de la Mà.