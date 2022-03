Divendres 25 març i dissabte 26 març

A les 18h · Per què balla en Jan Petit? · Sala La Planeta

Tres trobadors de llegendes, que recorren el món cercant antigues històries, viatgen a Vilafranca de Roergue, un poble situat a l’antiga regió d’Occitània, per descobrir-nos la veritable història d’en Jan Petit. I és que el protagonista de la popular cançó infantil que tothom ha ballat, no va ser un bufó ni un joglar: va ser un barber occità que va liderar una revolta popular sense precedents que va desafiar a la poderosa monarquia francesa.

Divendres 25 març

Durant tot el dia · Exposició: 20 anys de Black Music Festival · Claustre de la Mercè

El Black Music Festival va néixer a La Mirona l’any 2002 amb el Primer Festival de Blues de Salt i ha esdevingut el primer Festival de música negra de Catalunya. Enguany celebra el seu 20è aniversari amb una exposició fotogràfica col·lectiva al Claustre de La Mercè on es recullen moments especials i es dona testimoni d’alguns dels principals artistes que han passat pel festival.

A les 19h · Concert de piano: Joves pianistes virtuosos · Auditori Miquel Martí i Pol

Cicle de cinc concerts de piano. En el primer concert actuaran dues intèrprets formades al Liceu i becades per la Fundació Ferrer Salat.

Dissabte 26 març

A les 12h · Vermut musical amb Buena onda · Plaça de Sant Jordi

Gràcies al projecte “donem Vida al Mercadal” podràs gaudir d’un bon vermut a l'hora que descobreixes els talents musicals de la ciutat.

A les 20h · Teatro Amazonas: Azkona & Toloza · Teatre Municipal

Teatro Amazonas és un projecte documental en l'àmbit de les arts vives que forma part de la sèrie documental PACÍFIC. Una trilogia centrada en les noves formes de colonialisme, la barbàrie sobre el territori i els pobles originaris de Llatinoamèrica i la seva estreta relació amb el desenvolupament de la cultura contemporània.

A les 21h · Música: Delafé y Las Flores Azules · Auditori

Després de set anys separats, per fi, aquest 2022, es retrobaran acompanyats de Las Trompetas de la Muerte per portar a terme una gira molt anhelada dins l’estat espanyol, en la que es podran reviure els grans clàssics del grup.

A les 22h · Concert: Magnòlia · Sunsez Jazz Club

El cinema noir i el blues a la veu de la Myriam Swanson es troben amb el bebop i el swing per celebrar els funerals per l'amor romàntic en el seu darrer disc, This Joint's Too Hip For Me, que pren el seu nom de la cançó de la pianista i cantant Betty Hall Jones, i que es tradueix literalment com "aquest tuguri és massa modern per mí". Un títol que reflecteix aquesta idea de la cantant de blues que s'acosta al jazz amb certa timidesa però amb tota la ironia.

Diumenge 27 març

A les 12h · Black music pícnic · Parc del Migdia

Concerts gratuïts per a tots els públics, food trucks i servei de bar. Porta el teu pícnic i gaudeix!

Podràs gaudir dels concerts de Dàmaris Gelabert (12 h), seguidament The Black Barbies, Small Miller Band i Black Music Big Band.

A les 19h · Cocert: Danses Barroques · Auditori

Aquest recital de Varvara vol ser un reconeixement a l'Associació Societat Handeliana de Girona, entitat que ha fet una feina silent però imprescindible a favor del gran compositor Georg Friedrich Händel​.

Banyoles

Divendres 25 març

A les 20h · Teatre i dansa: Ovelles, una trepidant comèdia · La Factoria d’Arts Escpeniques

El Víctor, l'Alba i l'Arnau, tres germans de Barcelona, es troben per decidir què fer amb una insòlita herència. Però aviat s'adonaran que el que semblava un regal caigut del cel pot capgirar la seva realitat. Aferrats a unes vides que no els satisfan, s'enfronten a una decisió que posarà a prova la seva relació de germans. "Ovelles” reflexiona, en clau d’humor, sobre la frustració d’una generació molt marcada per la crisi. De com fer front a la decepció i de la permanent necessitat de reinventar-nos.

Blanes

Dissabte 26 març

A les 21h · Teatre: Preparant el viatge a Sant Isidro · Teatre Municipal

Concert flamenc a càrrec d'Àbrego i actuació de l'Esbart Joaquim Ruyra.

Diumenge 27 març

A les 17:30h · Somiacaixes-Rialles · Teatre Municipal

L'Anna sap quin és el secret per a mantenir els contes vius. No és cap aliment màgic, cap clau mestra o cap recepta miraculosa. Dins les caixes enigmàtiques s'hi amaguen elements que els personatges han anat deixant per a que no els oblidem. Us atreviu a descobrir-los?

Lloret de Mar

Dissabte 26 març

A les 12h i 20:30h · Lloret Espai Off: La melancolia del turista · Teatre Municipal

Després de fascinar al públic amb La Máquina de la Soledad (temporada 2018 Teatre Foment), Oligor y Microscopia tornen a reunir els seus universos per reflexionar sobre la idea de Paradís. Un viatge íntim per 42 espectadors.

Olot

Divendres 25 març

A les 20h · Europa bull: Indi gest · Teatre Principal

Una sàtira sobre el que suposa creure encara en la Unió Europea davant la inoperància de les seves institucions i de les injustícies que es veuen als mateixos països membres. Europa bull exposa, de manera poètica i elegant i també amb humor, les pors i les queixes dels europeus desemparats.

A les 21h · Los Bongo Beat: Blues Rock · Núria Social

Los Bongo Beat proposen un divertit viatge instrumental en l’espai i en el temps, al món dels anys 50 i 60. Una hora i trenta minuts de ritmes afroamericans com el Rock and Roll, el Rythm&Blues, el Surf o el Western, que transportaran al públic assistent al passat més irreverent.

Dissabte 26 març

A les 20h · Volosi · Sala El Torín

VOŁOSI interpreta música d’improvisació creada pels membres de la banda. La seva essència és l’energia de la col·lisió de mons musicals remots. Creuar fronteres és part de l’espectacle. Els músics tradicionals es troben instrumentistes clàssics i viatgen fins a arribar a allò que abans era inaudit.

Diumenge 27 març

A les 17h · La motxilla de l’Ada · Teatre Principal

Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble… potser ha de canviar definitivament. L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el seu millor amic… i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l’Ada sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha trobat el seu lloc.

Torroella de Montgrí

Dissabte 26 març

A les 19h · Concert: Eudald Buch · Auditori Teatre Espai Ter

Bach combina en els seus toccatas i partites l'escriptura polifònica més rigorosa amb l'efervescència rítmica de les danses barroques. Aleksandr Skriabin, de qui el 2022 vam celebrar el 150è aniversari del seu naixement, va crear en la seva obra per a piano un món sonor molt poètic influenciat per les seves peculiars idees filosòfiques i, no obstant això, va compartir amb el geni alemany un sofisticat maneig del contrapunt que es manifesta en les seves sonates, així com en les seves miniatures en forma de poemes, estudis i preludis.

Diumenge 27 març

A les 19h · Orquestra Internacional Maravella · Auditori Teatre Espai Ter

L’Orquestra Internacional Maravella oferirà un concert clàssic de festa major que incorporarà des de la música clàssica fins a la música més actual. La seva trajectòria li ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1997 per divulgar la música catalana arreu del món.

Salt

Divendres 25 març

A les 20h · Teatre nu: La dona del tercer segona · Teatre

La Raquel, una dona de cinquanta anys, plega una estona abans de la carnisseria on treballa per assistir a la reunió de la seva comunitat. No acostuma a anar mai a aquestes reunions, ella prefereix estar sola, però aquest cop hi vol ser. Necessita explicar una cosa; vol compartir quelcom que al veïnat li resultarà incòmode. Ivan Benet dirigeix una superba Àurea Márquez, la Raquel del tercer segona, en un monòleg que il·lustra la convivència amb la malaltia mental, una condició davant la qual la societat sol apartar la mirada.

A les 22h · Mikel Erentxun: Amigos de Guardia · Sala La Mirona

Mikel Erentxun torna a la carretera amb la seva banda al complet i en elèctric, per a donar una nova vida a una selecció de cançons, que inclou aquest especial projecte… “Amigos de Guardia”. Mítiques cançons i triat repertori, com a gran protagonista: “Intacto”, ”Veneno”, “A un minuto”, “Mañana”, “Esos ojos negros”, “Se libre se mía” “Entre salitre y sudor”…

Diumenge 27 març

A les 12h · Les croquetes oblidades · Teatre

La companyia Les Bianchis ens acosta la història de la Pepa, una nena alegre i imaginativa que acaba de perdre la seva àvia i s’enrabia amb les seves mares per haver oblidat la recepta d’aquelles croquetes tan bones que li feia. Decidida a recuperar-la, emprèn un màgic viatge a l’indret de les coses oblidades.

A les 19h · Música: Ben A Prop – Música Andalusa i Dansa Catalana · Teatre

Aquest espectacle pretén apropar i agermanar la cultura catalana i l'andalusa amb les actuacions d’aquestes dues formacions tan diverses, però de reconeguda trajectòria. A la vegada, l’acte té una finalitat solidària, pensada per recaptar fons per Càritas.