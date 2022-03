Els fogons del Fòrum Gastronòmic de Girona es van apagar ara fa uns dies però el regust encara perviu en alguns paladars. L’èxit del retorn de la cita gastronòmica després de l’impacte de la pandèmia va resoldre’s amb èxit i va servir per aprofitar per començar a mostrar múscul més enllà de la capital gironina. El denominat Fòrum Territori va permetre traslladar l’epicentre culinari a d’aquells dies del Palau Firal, l’Auditori-Palau de Congressos i la Devesa fins a dos altres punts de les comarques gironines: Palamós i Arbúcies. En les dues poblacions es van poder gaudir de dues experiències d’àpats únics i difícilment repetible per les combinacions de sabors i del qui es va posar els davantals.

En la primera de les jornades, a l’Espai Peix de Palamós el cuiner de l’Hotel Restaurant Casamar de Llafranc, Quim Casellas, va ensenyar als assistents espècies poc conegudes del litoral empordanès en un recital de cuina de l’Empordanet. Estava acompanyat pel patró major de la confraria de Roses i president de la Federació Catalana de Confraries de Pescadors, Antoni Abad, que va explicar els secrets de les arts de pesca i com encarar el futur el món pesquer. Casellas que es movia com si aquella cuina fos pràcticament la de casa seva, va anar desglossant els plats un rere l’altre. Sabors que esclataven a la boca com ara una sardina marinada amb aigua de mar i vinagre amb reducció de salsa d’ostres, una garoina a l’estil de Palafrugell amb botifarra negra i all tendre, un suquet de moixina amb sofregit de tomàquet o un arròs mar i muntanya, entre d’altres. Tot plegat maridat amb cerveses de la casa Damm i vi de la DO Empordà.

Al final, a més, es va poder escoltar la barista trainer de Cafès Cornellà, Imma Vila, que va elaborar una infusió de cafè de l’especialitat Mahogany -la gamma premium- procedent d’una petita finca hondurenya on hi treballen dones en risc d’exclusió. Una explicació que va incloure una degustació per marxa a casa amb un regust de boca exquisit.

La segona jornada, a Arbúcies, va consistir en un sopar elaborat a diferents mans, amb els amfitrions de les Magnòlies (Neus Fradera i Víctor Torres) i els cuiners de l’aliança d’Anglès (Cristina Feliu i Àlex Carrera). Quatre figures joves en dos restaurants històrics, tots dos amb una estrella Michelin i un Sol Repsol, que van confeccionar un àpat amb tots els requisits selvatans: ingredients de mar i de muntanya.

Els comensals van poder fruit amb un reguitzell de plats com ara gamba de Palamós amb escabetx de gamba, salsafí, orella i morro de porc i cafè, kokotxes, salsa de cava i pil-pil i bullavesa acadèmica, amb vins d’El Petit Celler.

Van ser dues experiències del Fòrum Gastronòmic lluny de la Devesa de Girona que van servir per demostrar que la demarcació és tota ella, una potència culinària de primer ordre, tan arran de mar com al cim de les muntanyes.