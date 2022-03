De les 10:30h a les 13h · Teatre: Un dia per celebrar · Pont de Pedra

Entre les 10.30 h i les 13 h, l’Associació Gironina de Teatre (AGT) commemorarà el Dia Internacional del Teatre amb una activitat de dinamització amb sortida del Centre de formació teatral El Galliner, direcció al pont de Pedra, la rambla de la Llibertat i el carrer de Santa Clara, per arribar finalment a la plaça de la Independència.

A les 12h · Mercat de la Volta · Plaça de l’Assumpció

Jornada voltaica amb més d’una trentena de propostes vinculades a la recuperació d’oficis i tècniques artístiques sostenibles. A les 12 h hi haurà un concert de Last Livin’ Souls en col·laboració amb el Black Music Festival i a les 16:30 h pujaran a l’escenari els finalistes del concurs CancóCat.

A les 12h · Vermut musical amb Buena onda · Plaça de Sant Jordi

Gràcies al projecte “donem Vida al Mercadal” podràs gaudir d’un bon vermut a l'hora que descobreixes els talents musicals de la ciutat.

A les 20h · Teatro Amazonas: Azkona & Toloza · Teatre Municipal

Teatro Amazonas és un projecte documental en l'àmbit de les arts vives que forma part de la sèrie documental PACÍFIC. Una trilogia centrada en les noves formes de colonialisme, la barbàrie sobre el territori i els pobles originaris de Llatinoamèrica i la seva estreta relació amb el desenvolupament de la cultura contemporània.

A les 21h · Música: Delafé y Las Flores Azules · Auditori

Després de set anys separats, per fi, aquest 2022, es retrobaran acompanyats de Las Trompetas de la Muerte per portar a terme una gira molt anhelada dins l’estat espanyol, en la que es podran reviure els grans clàssics del grup.

A les 22h · Concert: Magnòlia · Sunsez Jazz Club

El cinema noir i el blues a la veu de la Myriam Swanson es troben amb el bebop i el swing per celebrar els funerals per l'amor romàntic en el seu darrer disc, This Joint's Too Hip For Me, que pren el seu nom de la cançó de la pianista i cantant Betty Hall Jones, i que es tradueix literalment com "aquest tuguri és massa modern per mí". Un títol que reflecteix aquesta idea de la cantant de blues que s'acosta al jazz amb certa timidesa però amb tota la ironia.

Blanes

A les 21h · Teatre: Preparant el viatge a Sant Isidro · Teatre Municipal

Concert flamenc a càrrec d'Àbrego i actuació de l'Esbart Joaquim Ruyra.

Lloret de Mar

A les 12h i 20:30h · Lloret Espai Off: La melancolia del turista · Teatre Municipal

Després de fascinar al públic amb La Máquina de la Soledad (temporada 2018 Teatre Foment), Oligor y Microscopia tornen a reunir els seus universos per reflexionar sobre la idea de Paradís. Un viatge íntim per 42 espectadors.

Olot

A les 20h · Volosi · Sala El Torín

VOŁOSI interpreta música d’improvisació creada pels membres de la banda. La seva essència és l’energia de la col·lisió de mons musicals remots. Creuar fronteres és part de l’espectacle. Els músics tradicionals es troben instrumentistes clàssics i viatgen fins a arribar a allò que abans era inaudit.

Torroella de Montgrí

A les 19h · Concert: Eudald Buch · Auditori Teatre Espai Ter

Bach combina en els seus toccatas i partites l'escriptura polifònica més rigorosa amb l'efervescència rítmica de les danses barroques. Aleksandr Skriabin, de qui el 2022 vam celebrar el 150è aniversari del seu naixement, va crear en la seva obra per a piano un món sonor molt poètic influenciat per les seves peculiars idees filosòfiques i, no obstant això, va compartir amb el geni alemany un sofisticat maneig del contrapunt que es manifesta en les seves sonates, així com en les seves miniatures en forma de poemes, estudis i preludis.