A les 12h · Black music pícnic · Parc del Migdia

Concerts gratuïts per a tots els públics, food trucks i servei de bar. Porta el teu pícnic i gaudeix!

Podràs gaudir dels concerts de Dàmaris Gelabert (12 h), seguidament The Black Barbies, Small Miller Band i Black Music Big Band.

A les 19h · Concert: Danses Barroques · Auditori

Aquest recital de Varvara vol ser un reconeixement a l'Associació Societat Handeliana de Girona, entitat que ha fet una feina silent però imprescindible a favor del gran compositor Georg Friedrich Händel​.

Blanes

A les 17:30h · Somiacaixes-Rialles · Teatre Municipal

L'Anna sap quin és el secret per a mantenir els contes vius. No és cap aliment màgic, cap clau mestra o cap recepta miraculosa. Dins les caixes enigmàtiques s'hi amaguen elements que els personatges han anat deixant perquè no els oblidem. Us atreviu a descobrir-los?

Olot

A les 17h · La motxilla de l’Ada · Teatre Principal

Un espectacle que ens parla de la identitat de gènere, perquè allò de nen-nena, home-dona, blau-rosa, fort-feble… potser ha de canviar definitivament. L’Ada té ganes de jugar, per això es troba amb la seva millor amiga i el seu millor amic… i juguen. Ara ja no porta aquella motxilla feixuga, que tant li pesava, que no la deixava ser qui és. Amb aquella motxilla, l’Ada sentia que no encaixava amb el que suposem que ha de ser un nen o una nena. Però ara ja ha descobert el seu lloc.

Torroella de Montgrí

A les 19h · Orquestra Internacional Maravella · Auditori Teatre Espai Ter

L’Orquestra Internacional Maravella oferirà un concert clàssic de festa major que incorporarà des de la música clàssica fins a la música més actual. La seva trajectòria li ha estat reconeguda amb la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya l’any 1997 per divulgar la música catalana arreu del món.

Salt

A les 12h · Les croquetes oblidades · Teatre

La companyia Les Bianchis ens acosta la història de la Pepa, una nena alegre i imaginativa que acaba de perdre la seva àvia i s’enrabia amb les seves mares per haver oblidat la recepta d’aquelles croquetes tan bones que li feia. Decidida a recuperar-la, emprèn un màgic viatge a l’indret de les coses oblidades.

A les 17:30h · Teatre: Somiacaixes-Rialles · T

A les 19h · Música: Ben A Prop – Música Andalusa i Dansa Catalana · Teatre

Aquest espectacle pretén apropar i agermanar la cultura catalana i l'andalusa amb les actuacions d’aquestes dues formacions tan diverses, però de reconeguda trajectòria. A la vegada, l’acte té una finalitat solidària, pensada per recaptar fons per Càritas.