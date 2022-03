La boliviana Liliana Colanzi (Santa Cruz de la Sierra, 1981) pertany a aquest tsunami d’escriptores que està agitant les aigües de les lletres llatinoamericanes. Amb el seu tercer llibre de relats, Ustedes brillan en la oscuridad, va obtenir ahir el Premi Ribera del Duero, dotat amb 50.000 euros, que promou Páginas de Espuma.

L’autora, que actualment resideix a Ithaca i ensenya a la Universitat de Cornell (Nova York), manté un fort vincle amb el seu país i les companyes de generació gràcies a una editorial independent que impulsa a Bolívia, Dum Dum, on ha publicat a Mónica Ojeda, Gabriela Wiener i Marina Closs, entre d’altres.

Un gran salt temporal

Si hi ha un tema que unifica els relats és el temps, sigui distorsionat o fragmentat, on succeeixen els esdeveniments, una mica a la manera de Ted Chiang, l’autor de moda de la ciència-ficció nord-americana. Colanzi imagina en un dels seus relats un temps en la història del planeta en què la humanitat encara no ha existit i és capaç de fer un salt de milions d’anys quan la humanitat ja s’ha extingit, encara que sí que hi hagi altres éssers. En un altre construeix una colònia a Bolívia, ancorada al temps, que rebutja qualsevol idea propera al progrés.

«Al llarg de tot el llibre es construeix una història d’exploració de les ruïnes, una cosa molt lligada a Bolívia. Relato, per exemple, com la indústria d’extracció de la goma elàstica va crear al meu país gran i efímeres fortunes, de manera que els assentaments van ser devorats ràpidament per la mala herba i la muntanya. M’interessava la idea d’aquest passat fantasmal que encara continua com a idea en el present». És el cas del conte que dóna peu al títol, un accident radiològic ocorregut a Goyania (Brasil) el 1987, en què dos recol·lectors de ferralla van entrar en un hospital abandonat i van desmantellar equips mèdics per tractar el càncer que contenien cesi, una substància radioactiva que va contaminar la ciutat.

Artesania i tecnologia

Si fins ara es coneixia el gòtic andí, és molt probable que Colanzi posi en circulació l’etiqueta ciència-ficció andina: «El meu país, Bolívia, on es dona la mà l’artesania tradicional amb la tecnologia més sofisticada, és perfecte per a aixecar ficcions on puguin conviure extraterrestres amb tradicions indígenes».