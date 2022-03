Les sèries basades en fets reals sobre l’ascensió i caigudes d’individus amb aspiracions de tocar el cel s’han convertit en un gènere en si mateix, fins al punt que cada plataforma en té unes quantes. Apple acaba d’estrenar la seva, que té l’al·licient d’estar basada una història real molt recent (tant, de fet, que arriba a fer la sensació que ho retransmet a temps real) i que els seus protagonistes estan millor explicats, i sense els clixés habituals, d’aquest tipus de cròniques. Es tracta de WeCrashed, la recreació com una petita companyia dedicada a fomentar el coworking va acabar convertint-se en un veritable fenomen empresarial, passant de ser una bogeria d’uns pocs a estar valorada en 47 milions de dòlars. Però de la mateixa manera que l’ascens va ser meteòric, la caiguda va ser igual de ràpida i dolorosa. Per quin motiu? N’hi ha uns quants, i és exactament el que prova de documentar la minisèrie posant el focus en allò que ha estat públic, per descomptat, però també en la intimitat d’uns personatges que són la perfecta síntesi dels grans problemes de la societat moderna. Dit d’una altra manera, mirant-la arribes a la conclusió que l’era virtual ha creat més venedors de fum i deliris de grandesa del que mai ens hauríem imaginat.

El títol és una (perversa) variació del nom real de la companyia, WeWork. Tot va començar quan Adam Neumann, un home israelià que va arribar a Amèrica per triomfar en el món dels negocis, s’adona de les possibilitats econòmiques d’agafar un espai que ha llogat per al seu enèsim projecte fallit i posar-lo al servei del coworking, sobretot per a persones que no tenen ganes de treballar una oficina tradicional. La seva gran aliada és la seva dona Rebekah, una aspirant a actriu (cosina de Gwyneth Paltrow, per cert) que no acaba de trobar el seu lloc al món. El que comença com un somni llunyà i difícil de concretar es fa gran i rendible a una velocitat insospitada. Però Adam i Rebekah, que s’havien passat mitja vida volent triomfar, acaben descobrint que el seu ritme de vida no és sostenible. I el més important, que per fer fortuna en el món dels negocis és fonamental entendre-hi de negocis. Una de les principals virtuts de la sèrie és la seva capacitat per entrar a fons en les llums i ombres dels personatges: a estones els veus propers i empàtics, i en d’altres es tornen absolutament excèntrics i inquietants. Gran part del mèrit és de la seva esplèndida parella protagonista. Jared Leto hi fa un dels seus millors papers (a estones sembla que se’n rigui d’ell mateix, a més) mentre que la gran Anne Hathaway torna a demostrar que és una de els millors actrius de la seva generació.