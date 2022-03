L'oferta cultural de la Costa Brava durant la seva particular Setmana Santa ha passat a ser un essencial, aconseguint un bon equilibri entre tradició, simbolisme i representació artística. Aquí tens algunes de les experiències que no pots deixar passar durant aquestes vacances:

Balla amb la Dansa de la Mort, a Verges

Declarada Festa Patrimonial d'Interès Nacional, és l'única que ha sobreviscut amb el pas del temps i que es conserva des de l'època medieval. El Dijous Sant se celebra la processó per a commemorar la Passió de Crist i pel camí tenen lloc diverses escenificacions, com la Dansa de la Mort. Deu esquelets ballen al so d'un tambor sota una tènue il·luminació de les torxes i es distribueixen en grups de cinc. El primer, format per dos adults i tres nens, s'encarrega d'executar la coreografia, tots vestits d'esquelets i amb instruments simbòlics, mentre que la resta d'integrants, vestits amb túniques negres, s'ocupen d'ambientar la dansa avançant al mateix ritme, sense ballar.

Una desfilada d'alta intensitat: dels 'Manaies' a Girona

Els dies de Pasqua són de gran activitat 'Manaia' a Girona. El moment més màgic és el Divendres Sant, quan poc abans de les deu de la nit 'Vestes' (penitents) i 'Manaies' pugen cap a la Catedral per iniciar l'últim acte. Davant el manifest de les campanes, surten els primers soldats romans per la portalada principal donant inici a la processó amb la baixada de les escales a marxa lenta i les llances picant.

Una mica més enrere, els 'Vestes', amb vestit gris i capa granada, acompanyen als dos misteris de la confraria. La lluentor de les cuirasses dels 119 soldats i el moviment de les llances aconsegueixen la seva major esplendor en els dos moments del recorregut, que inclouen les evolucions anomenades 'l'Estrella' i 'la Roda', on els grups que componen el maniple s'entrecreuen entre ells.

Descobreix l'ancestral Via Crucis de Sant Hilari de Sacalm

Des de fa més de tres segles, el municipi celebra en Divendres Sant el seu Via Crucis Vivent, que ha rebut el guardó de la Creu de Sant Jordi i ha estat declarat Element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional. Una processó que acull una commovedora representació artística ambientant els carrers del poble, acompanyada de misteris i ciris encesos, amb desenes d'actors interpretant escenes bíbliques sobre la Passió i la mort de Jesús. Les figures més emblemàtiques juntament amb els passos o misteris són els armats, que segueixen el ritme dels tambors marcant el pas durant tres hores. Una de les escenes més emotives és la del Calvari, als afores de la població, on tant la interpretació dels soldats romans com la il·luminació i l'acústica de la música, captiva a locals i visitants.

El contagiós fervor religiós de Besalú

La devoció, el silenci piadós i les seves excepcionals singularitats han fet de la Processó dels Dolors un esdeveniment únic, on la tradició, el misticisme i l'espiritualitat d'aquest poble medieval van de bracet. Els anomenats arregladors vestits amb vesta (túnica llarga fins als peus), són els que vetllen pel silenci, l'ordre dels passos i de les fileres laterals, així com pel pas fluid de tots els participants. El primer dels setze passos l'obren els 'Manaies', que marquen el ritme i la marxa de la Processó. La imatge de la Verge dels Dolors tanca l'acte, envoltada pels penitents i els 'estaferms' (guàrdies vestits de romans). Però el moment més esperat és l'arribada a la plaça Major, quan els apòstols canten la salvi i, enmig d'un absolut silenci, la Verge torna a l'església.

La processó més vivent està a Campdevànol

Més de 250 persones del municipi i d'altres poblacions veïnes de la comarca del Ripollès participen en Divendres Sant en la Processó dels Sants Misteris. El seu tret distintiu és que els passos són interpretats pels mateixos locals, sobre diferents baiards, que fan la funció d'imatge, estàtiques i mudes durant un recorregut de dues hores. El cos coral en el festeig posa banda sonora en l'itinerari de la processó.

La història explica que la falta de recursos econòmics no permetia comprar figures i d'aquesta manera es va optar per caracteritzar a veïns de la població per fer els passos. En l'actualitat, s'ha convertit en un atractiu turístic que atreu milers de persones que assisteixen a cada nova edició. I, després d'alimentar l'ànima, res millor que delectar-se amb els plats més típics de la Setmana Santa, com els bunyols de Quaresma, el bacallà amb panses, el 'peixopalo' o bacallà sec i curat al sol, la Mona de Pasqua, o el tortell de Rams.