El retorn als escenaris de Delafé y las Flores Azules, després de set anys separats, va donar el passat dissabte el tret de sortida a la desena edició del Festival Strenes, que fins a l'1 de maig portarà a Girona i Salt alguns dels artistes catalans del moment, barrejant noms consagrats com els de Jorge Drexler, Marina Rossell o Sergio Dalma, amb d'altres d'emergents com Maio, Grabu o Tramma. De la quarantena de propostes que conformen enguany el cartell, en destaquem deu d'imprescindibles.

Coque Malla – Divendres 1 d'abril – Auditori de Girona

Parlar de Coque Malla és parlar de tot un mite de l'escena musical espanyola de les darreres dècades. L'exlíder de Los Ronaldos, banda que va seguir activa entre 1987 i 1998, arriba al festival Strenes en el marc d'una gira molt especial que porta per nom "Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical". Barrejant música i teatre, el músic madrileny repassarà en aquest espectacle la seva trajectòria vital i professional oferint un repertori de cançons que han marcat la seva història.

Agua Bendita – Divendres 1 d'abril – La Mirona de Salt

Cançons com "A tu lado" o "Billie Joe" van calar amb força en aquelles generacions que van créixer al llarg de la dècada dels noranta. Els seus autors, els barcelonins Agua Bendita, arriben a Salt per celebrar els 30 anys que han transcorregut des de la seva fundació. L'ska, el punk i el reggae, així com la crítica política, sonaran amb tota la seva energia en un concert en el qual la formació interpretarà un repertori basat en les maquetes "Amén" i "Grita Libertad".

Ginestà – Dissabte 2 d'abril – La Mirona de Salt

Els germans Júlia i el Pau Serrasolsas han firmat, amb gairebé tota seguretat, un dels àlbums cridats a ser inclosos en les habituals llistes del millor de l'any. "Suposo que l'amor és això" (Kasba Music) és alè d'aire fresc que ens parla en les seves lletres de l'amor, des de diverses perspectives, desmuntant prejudicis i a ritme de folk i pop, amb imaginatius loops electrònics.

León Benavente + Xebi SF – Dissabte 8 d'abril – La Mirona de Salt

Abraham Boba, Eduardo Baos, Luis Rodríguez i César Verdú formen un dels grups més destacats de l'escena independent espanyola. Després de l'aclamat "Vamos a volvernos locos" (2019) – treball que havien de presentar en un concert ja dins del festival Strenes el 2020, però que la pandèmia va obligar a cancel·lar- enguany han tornat amb "ERA", un quart disc, de títol polisèmic, que confirma el creixement experimentat per León Benavente des dels seus inicis, el 2012. Rock i pop de guitarres amb acurades melodies que farà gaudir de valent al públic gironí. El concert comptarà com a teloner amb el gironí Xebi SF.

La Ludwig Band – Divendres 22 d'abril – Auditori de La Mercè de Girona

El "segon millor grup d'Espolla" arriba a l'Strenes per presentar "La mateixa sort" (The Indian Runners, 2021). Un àlbum eclèctic on el folk, el pop i el rock acompanyen unes lletres farcides d'heptasíl·labs i missatges que ens parlen de la vida, des de perspectives molt diverses. El concert també comptarà amb la participació del grup Habla de Mi en Presente i de la cantant Maio, germana bessona de Júlia Serrasolsas, de Ginestà.

Jorge Drexler – Divendres 22 d'abril – Auditori de Girona

Jorge Drexler torna a Girona i al món de la música cinc anys després de llançar el seu darrer treball, "Salvavidas de hielo" (2017). En el nou treball, titulat "Tinta y tiempo" i que es publicarà precisament el 22 d'abril, el músic uruguaià s'enfronta a l'energia de l'amor en totes les seves expressions, amb col·laboracions destacades com les de C. Tangana, Rubén Blades o Martín Buscaglia, entre d'altres.

Els Catarres – Dissabte 23 d'abril – Auditori de Girona

Més d'una dècada després de donar-se a conèixer amb la hilarant història d'amor de "Jenifer", el trio osonenc continua més viu que mai. A Girona el grup format per Èric Vergés, Jan Riera i Roser Cruells presentarà en directe "Diamants", un cinquè treball d'estudi que trenca un silenci de tres anys, des de la publicació de "Tots els meus principis", tornant a posar l'optimisme com a referent en les lletres i amb ritmes marcadament festius.

Dorian – Divendres 29 d'abril – Escales de la Catedral de Girona

En un dels escenaris més màgics del festival Strenes, les escales de la Catedral de Girona, el quartet d'indie pop electrònic Dorian presentarà en directe "Ritual", el sisè àlbum de la seva trajectòria. Electrònica, melodia i emocions es fusionen en un treball que sortirà al mercat el divendres 22 d'abril, tot just una setmana abans del concert a Girona.

Renaldo & Clara + Lal'ba – Dissabte 30 d'abril – Pujada de Sant Domènec de Girona

El projecte liderat per la lleidatana Clara Viñals arriba al festival, en el marc dels concerts gratuïts que tindran lloc a la Pujada de Sant Domènec de Girona, per repassar en clau acústica el seu brillant darrer treball, "L'amor fa calor", publicat a finals de 2020. La cita musical també comptarà amb la presentació en societat de Lal'ba, un projecte musical que des dels peus de Montserrat aborda sentiments i històries quotidianes a ritme de trap, reggaeton i ritmes electrònics.

Suu – Diumenge 1 de maig – Escales de la Catedral de Girona

La barcelonina Susana Ventura, coneguda artísticament com a Suu, serà l'encarregada de cloure la desena edició del festival Strenes, que, no obstant això, continuarà amb tres concerts més que tindran lloc a la ciutat de Barcelona. L'autora de temes com "Barcelona Tropical" o "Lligar no és lo teu" presentarà a la ciutat "Karaoke", el seu esperat tercer llançament que sortirà publicat aquest mes d'abril. En aquest nou treball, la jove cantant presenta un destacat gir estilístic passant del pop melòdic al pop-rock més enèrgic.