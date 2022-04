Divendres 1 abril

A les 21h · Girona FC Vs. Màlaga CF. · Estadi Municipal de Montilivi

Després de quatre victòries consecutives, l’equip entrenat per Míchel Sánchez s’enfronta un Màlaga en hores baixes

A les 21h · Concert: Coque Malla · Auditori

Coque Malla presenta el seu nou espectacle “Mi nombre es Coque Malla. Una confesión musical” un show a mig camí entre l’espectacle teatral i el concert, en el que repassa la seva trajectòria vital i professional per mitjà de les cançons que han marcat la seva història.

Dissabte 2 abril

A les 11h · Xerrada amb Manel Alías: Rússia, l’escenari més gran del món · Biblioteca Ernest Lluch

El periodista Manel Alías (Berga, 1977) és el primer corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou (2015-2021). Durant tots aquests anys de notícies i reportatges, ha recorregut la immensitat de Rússia recollint històries extraordinàries que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat.

A les 21h · Festival Strenes: Brams · Teatre Municipal

Ara, per celebrar aquest aniversari, el grup liderat per Francesc Ribera “Titot” i el músic i productor David Rosell, torna amb un recital molt especial, pensat per a les distàncies curtes, amb què proposen un recorregut per les tres dècades de música, història i compromís col·lectius, acompanyats de convidats molt especials que representaran les tres generacions de la cançó d'aquest país: els pares de la Nova Cançó, els germans que van emergir també en aquell moment, i els fills que avui tenim en el nostre panorama musical.

A les 21h · Festival Strenes: Sergio Dalma · Auditori

El cantant estrena el seu nou projecte Alegría. Després d'aplegar incomptables èxits amb el seu tour 30… y tanto, Sergio Dalma passa pàgina i torna a l'actualitat amb Alegría, un nou treball discogràfic i gira que presentarà al Festival Strenes.

A les 22h · Concert: Agust Tharrats Trio · Sunsez Jazz Club

El músic i dibuixant barceloní August Tharrats és sense dubte el pioner del piano boogie woogie a Catalunya, havent participat en un bon grapat de projectes relacionats amb el blues, a més de liderar el seu propi trio des de fa tres dècades. Músic autodidacta, va ser a quatre anys quan va descobrir la música de Louis Armstrong, fet que el va conduir a forjar una carrera en la qual ha pogut treballar amb grans músics del gènere com Louisiana Red o Gene Conners.

Diumenge 3 abril

A partir de les 9:30h · TradeInn Curses i Marxa en Contra el Càncer · Plaça Catalunya

El 3 d'abril se celebra la 8a edició de la Tradeinn Cursa Girona En Marxa Contra el Càncer, organitzada per l’Associació Contra el Càncer a Girona. És una cursa pensada per a tota la família: 5K (caminant a les 9:30h), Curses infantils (10:30h) i la cursa de 5k (a les 11h). També tindreu la possibilitat de fer la cursa virtual.

Durant tot el dia · Entrada gratuïta als museus de Girona · Museus de Girona

Els museus de Girona obren les portes gratuïtament a tothom cada primer diumenge de mes al matí. Us convidem a gaudir de les col·leccions del Museu d'Arqueologia de Catalunya - Girona, del Museu d'Art, del Museu d'Història, del Museu d'Història dels Jueus i del Museu del Cinema.

A les 18h · Spar Girona Vs. Movistar Estudiantes · Pavelló Municipal de Fontajau

Després de jugar la final de la Copa de la Reina contra el Perfumerías Avenida, l’Uni Girona torna a la realitat de la Lliga per enfrontar-se l’equip madrileny del Movistar Estudiantes.

Banyoles

Dissabte 2 abril

A les 20h · Música: Néstor Zarzoso · Auditori de l’Ateneu

Tangos per a la teva absència és la història d’unes absències, unes esperes, uns passejos, uns cafès, unes marques seques d’aigua del parabrisa, les llàgrimes d’un afinador de pianos, Txaikovski demanant pomada, Piazzolla menjant caragols, tots aquells dois, tots aquests romanços... I el tango com a vehicle per expressar les històries personals i singulars de l’autor.

Blanes

Diumenge 3 abril

Durant tot el dia · Concurs de danses urbanes Vila de Blanes · Teatre Municipal

Élancé celebrarà la seva segona edició del concurs de Danses Urbanes, en la que s’espera una gran participació de grups de tot Catalunya. Aquesta edició comptarà amb un jurat de luxe amb una gran trajectòria professional. Élancé és un concurs jove que porta poc temps en escena però amb un equip experimentat en l’organització d'esdeveniments de Dansa i amb tots els elements necessaris per arribar a ser un referent en tot el territori.

Figueres

Divendres 1 abril

A les 20h · Teatre: Sommeliers: Per dins i per fora · Auditori Caputxins

Formació de violí, violoncel, piano, clarinet i veu que trenca barreres de gènere i generacionals. Es tracta d’un maridatge molt cuidat en què destaca l’aroma de l’especial sonoritat d’aquest quintet femení.

Divendres 1 abril, dissabte 2 abril i diuemenge 3 abril

A les 20h i 18h · Teatre: Victòria · Teatre Municipal El Jardí

Victòria no és solament un nom de dona, és una metàfora dels petits triomfs dels ciutadans d’una pobra, trista, bruta i desesperada Barcelona de l’any 1951, acabada de sorgir de la repressió i la postguerra. Personatges i situacions que ens acosten a temps remots, en plena dictadura franquista, quan la por era la protagonista, però on l’amor i l’esperança també eren presents.

Lloret de Mar

Divendres 1 abril

A les 20h · León · Teatre Municipal

Saint-Exupéry va dedicar El Petit Príncep a l’escriptor i crític d’art Léon Werth, el seu gran amic, un excombatent de la Primera Guerra Mundial , un vell pacifista, un jueu resistent que passava fred i gana, sol, amagat en un racó de la França ocupada.

Olot

Divendres 1 abril

A les 20h · Teatre: Animal negre tristesa · Teatre Principal

Quatre homes i dues dones de mitjana edat fugen de la ciutat per retrobar-se, durant unes hores, amb la naturalesa, de la qual cada vegada se senten més allunyats i que l’únic que n’esperen obtenir és un gaudi, un massatge superficial que calmi la seva neurosi. Volen experimentar durant uns instants la fantasia pueril de la despreocupació i de la lleugeresa a canvi de res. Però la naturalesa, el bosc, es gira en contra dels seus visitants imprudents.

A les 20h · Teatre: Zero en Conducta ‘trash’ · Espai Núria Social

Poubelle és una bosseta d’escombraries que sempre va somiar a ser una estrella. Això no obstant com evitar el destí de les coses? Una bossa d’escombraries és i sempre serà una bossa d’escombraries. Poubelle acceptarà el seu destí en aquesta comèdia tràgica molt còmica i poc tràgica sense tirar la tovallola perquè sap que “en la vida si perds el tren, sempre et podrà recollir el pròxim camió de les escombraries”.

Salt

Divendres 1 abril

A les 22:30h · Festival Strenes: Agua Bendita · Sala La Mirona

Coincidint amb el 30 aniversari de la creació del mític grup de Barcelona d’Ska/Punk/Reggae Agua Bendita, la banda torna als escenaris de la mà de Moussa Castro, veu, baix i compositor de la gran part dels temes dels seus 4 treballs oficials, publicats per la discogràfica Tralla Record entre 1993 i 1998. En el seu directe oferiran un repertori basat pràcticament en les dues maquetes debut del grup, titulades “Amén” i “Grita Liberta”, amb un so fresc i inconfusible.

Dissabte 2 abril

A les 20h · Teatre: Gizaki · Teatre Municipal

Gizaki és ésser humà en euskera. També és el títol de l’obra amb què la coreògrafa Lali Ayguadé i el ballarí navarrès Akira Yoshida exploren la complexitat humana. Gizaki sorgeix d’un espai limitat, de la coexistència dins l’habitació on la covid-19 ens ha confinat. Des de la dansa contemporània i el break dance, el duet convida a analitzar l’ésser humà des de la dimensió física, a través de la forma i el moviment de les persones, i també des de la dimensió física.

A les 22:30h · Festival Strenes: Ginestà · Sala La Mirona

Ginestà son una banda encapçalada per la Júlia i el Pau Serrasolsas, dos germans que narren la quotidianitat i els seus ideals mitjançant la música pop, la cançó protesta i el folk català. A finals de 2019 es va publicar el seu segon treball, guanyador del Premi Enderrock per votació popular al Millor disc de cançó d’autor. La seva cançó “Estimar-te com a terra” ha estat guardonada amb el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català.

Diumenge 3 abril

A les 18h · Teatre: Marúnica · Teatre Municipal

El geni de la pintora gallega Maruja Mallo quedà a l’ombra d’altres noms de la Generació del 27, com ara Dalí, Lorca o Buñuel. Marúnica visibilitza el vessant artístic, creatiu i feminista d’aquesta dona avançada a la seva època en un espectacle que compta amb un espai escènic sorprenent, inspirat en obres de l’artista i d’altres surrealistes com Giorgio de Chirico.

Sant Feliu de Guíxols

Divendres 1 abril

A les 18h · Rua del divendres · Carretera Girona

Desfilada de carrosses i comparses. Recorregut: Ctra. Girona (cantonada amb Rambla Joan Bordàs), Placeta Sant Joan, la Rambla (cantonada Passeig del Mar).

A les 22.30h · Ball del Tongo · Envelat

Ball amb “LA LOCA HISTERIA” I “ANIMAL SHOW” a l’envelat del Guíxols Arena. A la mitja part lliurament de premis de la Rua.

Preu de l’entrada: 7 € sense consumició. Obertura de portes a les 23.30 h.

Diumenge 3 abril

A les 6h · Despertada de colles · Tota la ciutat

Les colles de carnaval recorreran els carrers de la ciutat per convidar a tothom a participar de la festa. Organitza Assoc. de Colles amb la col·laboració de la colla Els Frikis.

A les 11h · Rua del matí · Carrer Colom

Desfilada festiva de les colles de carnaval. Recorregut: Carrer Colom, Passeig dels Guíxols i Passeig del Mar.

Platja d'Aro

Dissabte 2 abril

A les 16h · Gran rua de Carnaval de Carrosses i comparses · Plaça de la Sardana

Sortida: Plaça de la Sardana i recorregut habitual (Av. del Cavall Bernat i Av. de S’Agaró).

A les 23h · Lliurement de premis de la Gran Rua · Plaça dels Estanys

Diumenge 3 abril

A les 11h · Jocs Gegants · Carrer Verdaguer

A les 12h · Rua de Colles Locals · Castell d'Aro

Santa Cristina d'Aro

Diumenge 3 abril

A les 16h · Rua del Carnaval de l'Amistat · Plaça Catalunya

Desfilada de carrosses i comparses des de la Plaça Catalunya, passant pel carrer Teulera, fins a la zona esportiva municipal.

A les 21h · Lliurament de premis al concurs de carrosses i comparses · Pavelló Municipal d'Esports

Sant Antoni de Calonge

Diumenge 3 abril

De 7h a 10h · Despertada Matinal · Diferents carrers de la ciutat

Despertada matina a càrrec de les colles del municipi pels carrers i les urbanitzacions de Sant Antoni de Calonge.

A les 12h · Cercavila de Carrosses i Comparses · Carrer Llescadors

Animada cercavila de carrosses i comparses amb premis per a tots els participants (pernils i cava) fins a exhaurir existències.