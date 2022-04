Un autoretrat de Portabella

No és la primera vegada que el Museu de l’Empordà ret homenatge amb forma d’exposició a Pere Portabella, un dels figuerencs més il·lustres i, en contra del que sol proclamar el tòpic, més sensat, metòdic i conseqüent amb la seva vida i la seva obra, que no és confonen però si que acaben confegint una unitat de sentit encomiable. Ens referim, per exemple, a la mostra que, a principis de 2009, servia per il·luminar les parets del museu amb una prodigiosa col·lecció de treballs videogràfics que anaven des de l’assaig visual fins a la ficció purament cinematogràfica.

En aquest sentit (i com també es va poder veure no fa gaire al Bòlit de Girona), una imatge d’un dels seus projectes més celebrats (El silencia abans de Bach) donava valuoses pistes de l’univers singularíssim d’aquest creador fonamental: ens referim a la pianola espectral que recorria, al sinuós ritme de la música de Bach, les estances no menys espectrals d’una mena de galeria d’art sense cap accident físic a banda de la blancor de les seves parets i del so deliciós però mecànic de l’artefacte musical. L’espai despullat era transitat i al mateix temps inundat per Les variacions Goldberg, una de les obres mestres del músic d’Eisenach que ha servit, des de Glen Gould fins a Joaquin Achúcarro, perquè els grans pianistes mostrin la seva versió més excel·lent. Benvinguts a l’univers Portabella: la imatge inaugural de El silenci abans de Bach ens parlava del paper de la cultura en la construcció de la identitat europea, de la seva negació a través de la barbàrie (l’home substituït per la màquina), ens parlava, també, de l’arquitectura entesa com a contenidor d’espais buits que cal omplir amb memòria, ens revelava la importància de l’intangible i de l’inefable com a categories genuïnament artístiques i, al mateix temps, aconseguia retre un subtil homenatge a Johan Sebastian Bach i a tots els seus intèrprets. Aquest era i és un dels grans mèrits del director i productor Figuerenc: crear imatges que, en la seva aparent asèpsia, se’ns revelen prenyades de significats.

Amb tot, la sorpresa més important arribava gràcies a la presentació, per primera vegada a Catalunya, de Mudanza (2008 - 20 min.). Realitzat a La Huerta de San Vicente de Granada amb motiu de l’exposició Everstill – Siempretodavia (comissariada pel controvertit Hans Ulrich Obrist), el director optava per buidar literalment la que va ser casa de Federico García Lorca. L’acció era tan meticulosa com senzilla: un equip de professionals embalava tots i cada un dels objectes que decoraven o feien possible la vida en l’espai domèstic del poeta fins aconseguir que l’edifici tan sols contingués aire. Aleshores la càmera es passejava (com ho feia la pianola abans esmentada) al ritme d’una música secreta disfressada de silenci però que contenia, en forma de latència, tots els perills associats a la dissolució de la memòria històrica. Es tractava d’una peça fílmica d’una bellesa intensa i inquietant només a l’abast de directors que han portat la seva feina a una maduresa difícil de trobar en altres disciplines.

Parets buides, en ambdós films, que l’artista ha anat omplint al llarg de la seva vida amb les obres dels artistes que li han interessat, amb els que ha compartit vida i projectes i amb els que, en definitiva, s’ha associat per proposar un relat alternatiu i una possible imatge de l’art del segle XX, el més formidable, desastrós, apassionant i alhora terrible de la història de la humanitat. Molta pintura, en darrera instància, que serveix per recordar-nos que si bé no som allò que mengem (només faltaria!) si que som una mica allò que col·leccionem. L’exposició del Museu de l’Empordà ens regala un tast d’obres d’altíssim nivell que revelen diferents aspectes d’aquest autoretrat indirecte que, possiblement, respondria a l’intent irrenunciable de repoblar els murs dessolats de cases com les de Lorca i les de tots aquells que corren el risc de perdre-ho tot, inclús la memòria.