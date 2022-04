A les 11h · Xerrada amb Manel Alías: Rússia, l’escenari més gran del món · Biblioteca Ernest Lluch

El periodista Manel Alías (Berga, 1977) és el primer corresponsal de TV3 i Catalunya Ràdio a Moscou (2015-2021). Durant tots aquests anys de notícies i reportatges, ha recorregut la immensitat de Rússia recollint històries extraordinàries que ajuden a entendre el país en tota la seva complexitat.

A les 21h · Festival Strenes: Brams · Teatre Municipal

Ara, per celebrar aquest aniversari, el grup liderat per Francesc Ribera “Titot” i el músic i productor David Rosell, torna amb un recital molt especial, pensat per a les distàncies curtes, amb què proposen un recorregut per les tres dècades de música, història i compromís col·lectius, acompanyats de convidats molt especials que representaran les tres generacions de la cançó d'aquest país: els pares de la Nova Cançó, els germans que van emergir també en aquell moment, i els fills que avui tenim en el nostre panorama musical.

A les 21h · Festival Strenes: Sergio Dalma · Auditori

El cantant estrena el seu nou projecte Alegría. Després d'aplegar incomptables èxits amb el seu tour 30… y tanto, Sergio Dalma passa pàgina i torna a l'actualitat amb Alegría, un nou treball discogràfic i gira que presentarà al Festival Strenes.

A les 22h · Concert: Agust Tharrats Trio · Sunsez Jazz Club

El músic i dibuixant barceloní August Tharrats és sense dubte el pioner del piano boogie woogie a Catalunya, havent participat en un bon grapat de projectes relacionats amb el blues, a més de liderar el seu propi trio des de fa tres dècades. Músic autodidacta, va ser a quatre anys quan va descobrir la música de Louis Armstrong, fet que el va conduir a forjar una carrera en la qual ha pogut treballar amb grans músics del gènere com Louisiana Red o Gene Conners.

Banyoles

A les 12h · Poesia: Vers l’estany amb Pol Guasch · Pesquera Gimferrer

Joan-Lluís Lluís condueix aquest cicle que s’estrena amb la participació del jove poeta i escriptor Pol Guasch.

A les 20h · Música: Néstor Zarzoso · Auditori de l’Ateneu

Tangos per a la teva absència és la història d’unes absències, unes esperes, uns passejos, uns cafès, unes marques seques d’aigua del parabrisa, les llàgrimes d’un afinador de pianos, Txaikovski demanant pomada, Piazzolla menjant caragols, tots aquells dois, tots aquests romanços... I el tango com a vehicle per expressar les històries personals i singulars de l’autor.

Figueres

Durant tot el dia · Fira: El Brunyol de l’Empordà · Carrers del centre

La Fira del Brunyol de l’Empordà celebra una nova edició amb degustació i venda de Brunyols de l’Empordà.

Platja d'Aro

A les 16h · Gran rua de Carnaval de Carrosses i comparses · Plaça de la Sardana

Sortida: Plaça de la Sardana i recorregut habitual (Av. del Cavall Bernat i Av. de S’Agaró).

A les 23h · Lliurement de premis de la Gran Rua · Plaça dels Estanys

Salt

A les 20h · Teatre: Gizaki · Teatre Municipal

Gizaki és ésser humà en euskera. També és el títol de l’obra amb què la coreògrafa Lali Ayguadé i el ballarí navarrès Akira Yoshida exploren la complexitat humana. Gizaki sorgeix d’un espai limitat, de la coexistència dins l’habitació on la covid-19 ens ha confinat. Des de la dansa contemporània i el break dance, el duet convida a analitzar l’ésser humà des de la dimensió física, a través de la forma i el moviment de les persones, i també des de la dimensió física.

A les 22:30h · Festival Strenes: Ginestà · Sala La Mirona

Ginestà son una banda encapçalada per la Júlia i el Pau Serrasolsas, dos germans que narren la quotidianitat i els seus ideals mitjançant la música pop, la cançó protesta i el folk català. A finals de 2019 es va publicar el seu segon treball, guanyador del Premi Enderrock per votació popular al Millor disc de cançó d’autor. La seva cançó “Estimar-te com a terra” ha estat guardonada amb el Premi Cerverí a la millor lletra de cançó en català.