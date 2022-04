El Caballero Luna és un dels personatges més carismàtics i treballats de Marvel, tant des del punt de vista estètic com del més dramàtic. En aquest darrer sentit, juga a explorar la tensió entre l’home i els seus mites, entre la doble vida de l’heroi i les seves conseqüències per a la salut mental, que poques vegades s’ha tractat d’aquesta manera a les vinyetes. Estava clar que, atès el bon funcionament comercial de tots i cadascun dels superherois de la factoria, acabaria traient el cap en algun moment o altre, i per això l’anunci de la sèrie va ser rebut amb eufòria per a tots els fans. Sobretot perquè poc després de conèixer-se el projecte es va saber que Oscar Isaac en seria el protagonista (pocs actors actuals serien tan adequats per ficar-se a la seva pell) i perquè els tràilers van ser realment prometedors i molt fidels als matisos del personatge. Vist el primer episodi, estrenat dimecres passat a Disney Plus, la promesa es va consumar: Caballero Luna està cridada a ser una de les grans de Marvel, una història que alterna aires de thriller clàssic, referències mitològiques i acció ben executada, i també una mirada gens convencional als clarobscurs del superheroi.

El protagonista de la sèrie és Marc Spector, un antic agent de la CIA que es troba immers en un sever tractament psicològic perquè, arran d’un fet molt traumàtic, pateix un desordre de personalitat. Es desperta a llocs sense saber com hi ha arribat, l’han vist fent coses que no té cap noció d’haver fet i té unes visions horribles que semblen apel·lar a situacions que no ha viscut. Aquestes “aparicions” tenen a veure amb algun tipus d’entitat desconeguda que es dirigeix a ell en somnis, com si tingués algun tipus d’influència. No triga a adonar-se que la realitat és una altra: resulta que el déu egipci de la lluna, Khonshu, li va salvar la vida durant una perillosa missió, i ara té el do de poder utilitzar els seus poders. No és que no recordi el que ha passat, sinó que aquests blancs es corresponen amb quan es converteix en el Caballero Luna, un superheroi que ha entrat en guerra amb els enemics d’Spector. Entre els nombrosos al·licients de la sèrie, la bona feina construint l’imaginari del personatge, unes excel·lents escenes d’acció i un gran planter d’intèrprets que també compta amb Ethan Hawke, May Calamawy, F. Murray Abraham, Lucy Thackeray i Gaspard Ulliel, que va morir en un accident d’esquí unes setmanes abans de l’estrena.