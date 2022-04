Ser o no ser (dolent)

Després de nombroses dificultats, Sony va acceptar integrar Spiderman a l’univers cinematogràfic de Marvel. Dit així pot semblar estrany que s’hi resistissin, però és que resulta que té els drets del personatge i del gruix del seu ecosistema i, per descomptat, al principi no veien clar això de compartir la gallina dels ous d’or. Però quan el relat en expansió de Marvel va començar a tornar-se un fenomen imparable, van claudicar, malgrat que van posar en risc la continuïtat de Holland a l’univers perquè van arribar a pensar que no hi guanyaven prou. La cosa és que, a més de Peter Parker, posseeixen un bon grapat de personatges que van desfilant amb alegria sense que tinguin una gran implicació en les fases liderades pels Avengers més enllà d’alguna picada d’ullet, algun personatge secundari o alguna escena postcrèdits resolta amb gràcia. El darrer exemple d’això és Morbius, que com Venom és un dels antagonistes de l’home aranya però que, en mans de la Sony, vol ser una aventura basada en la decisió de fer el bé o deixar-se seduir pel mal. El projecte no ha estat exempt de problemes, perquè Sony i Marvel l’han anat ajornant: primer, per la pandèmia i el tancament de sales, i després per una successió de nous muntatges que denoten que mai hi ha acabat de confiar del tot. Una bona prova és que els tres tràilers de la pel·lícula tenen un to diferent. I com era de preveure, les primeres crítiques són desastroses.

Qui és aquest antiheroi que no acaba de decidir què vol ser de gran? Es tracta de Michael Morbius, un científic que pateix una estranya malaltia a la sang que l’aboca a una mort segura. Tot experimentant amb un estrany espècimen de rat-penat, acaba patint una mutació que el converteix en un vampir. No en un de sofisticat, sinó en una bèstia assedegada de sang amb poders especials. Primer no té cap mena de control sobre la seva transformació, però de mica en mica aprèn a fer servir les seves habilitats per alguna cosa més que per alimentar-se. Dirigida per Daniel Espinosa, un cineasta que acostuma a ser efectiu, Morbius és la típica història sobre la domesticació d’un monstre que comença com una pel·lícula d’orígens i de mica en mica va introduint elements que la connecten amb l’imaginari de Spiderman. Això fa que basculi entre els debats propis dels relats de vampirs i una aventura fantàstica plena d’acció, sense que brilli ni en un front ni en l’altre. El seu curiós repartiment està encapçalat per Jared Leto (un actor que mai acabes de saber si interpreta o fa d’ell mateix), Tyrese Gibson, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Charlie Shotwell, Corey Johnson, J.K. Simmons i Michael Keaton.