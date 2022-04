A les 19:30h · Festival Strenes: Grabu · Plaça del Vi

Arnau Grabolosa, sota el nom artístic Grabu, és un artista i músic català que combina el jazz amb l'electrònica, expressant el seu imaginari a través dels live sessions amb loops, textures i la improvisació. Amb això, Grabu vol intentar renovar la idea de la Live Session, convertint tota la seva música en directe.

A les 19:30h · Los Berlingo · Carrer de les Ferreries Velles

Quatre joves d'ànima vella però incandescent busquen l'esperit del rock and roll pels carrers de Girona, en un primer concert que no deixarà ningú indiferent: "Som amics de la lluna, fills de la carretera i una berlingo ens porta sempre pel costat més bèstia de la vida".

A les 21h · Festival Strenes: Ramon Mirabet · Teatre

Després de dos anys de silenci, l’artista torna més fort que mai amb el que serà el seu quart àlbum i possiblement el seu disc més personal, madur i introspectiu, sense abandonar els sons oberts de gran festival als que ens tenia acostumats. El nou disc, que veurà la llum a la primavera del 2022, ha sigut compost durant dos anys i rere experiències de cerca personal.

A les 22h · Movin’Wes · Sunset Jazz Club

Els estimats Movin' Wes van ser durant molts anys grup resident al club, cosa que els va servir per consolidar el seu potent so de grup. Després d'un temps sense poder escoltar-los en viu, ara tornen al nostre escenari -Hammond B3 i Leslie inclosos- per mostrar-nos la música que durant el cap de setmana estaran enregistrant pel seu pròxim treball discogràfic. No us perdeu aquest retorn tan esperat!

Figueres

A les 19h · Mapadeball 2022: Vibrar el temps · Teatre El Jardí

Una reflexió crítica sobre el temps en què vivim a través de les expressions pròpies de cada jove participant en l’experiència. L’interès es troba a reconèixer les inquietuds i potencials artístics dels alumnes per integrar-los en una creació comuna, en la qual la convivència i la diversitat siguin el principi, el fi i el mitjà. Es plantejaran els interrogants que els afecten, enumerant els problemes actuals i elaborant respostes artístiques a través del mitjà coreogràfic.

Lloret de Mar

A les 21h · Ressaca | “Bravo por la música” del grup Jubil · Teatre de Lloret

Després de tant confinament per culpa del Covid 19, tothom n’està un xic saturat i cadascú explica la situació segons l’hi ha anat. Aquí hi trobarem experiències de tota mena, que ens faran passar una bona estona. Desitgem compartir-les amb tots vosaltres.

Salt

A les 22:30h · Sons of Aguirre & Scila · Sala La Mirona

Sons of Aguirre és un grup de rap polític/rap metall format per WillyLET (Dia Sisè) i MC Endesa (Massa), dues conegudes personalitats (raper i humorista, respectivament) de la contracultura comunista espanyola.

Sant Antoni de Calonge

Durant tot el dia · Fira: Vehicles d’ocasió · Recinte Firal

Nova edició d’una fira on els visitants podran trobar gran varietat de cotxes, caravanes, motocicletes, bicicletes, patins i complements.

Sarrià de Ter

Durant tot el dia · Primera edició del “Sarrià Manga· · Pavelló Municipal d’Esports

És un saló on l'anime, el manga i la cultura asiàtica en general es troben per portar els seus diferents gèneres al públic de la zona. Amb aquesta primera edició volem transformar el poble de Sarrià de Ter en un referent de la cultura asiàtica a terres gironines, mirant al futur , on l'objectiu és créixer per fer més gran l'oferta als fans. Com diem a la info de les nostres xarxes «Som petits però valents»