A les 11h · Diumenge de Rams · Catedral de Girona

Se celebrarà la benedicció de Rams a la Catedral de Girona seguit de la Santa Missa presidida pel Sr. Bisbe Francesc.

A les 18h · Bàsquet Girona Vs. Palència Baloncesto · Pavelló Municipal de Fontajau

Després de dos anys de creixement com a CEB Marc Gasol, el projecte va adoptar l'estiu del 2016 el nom de la ciutat amb la qual hi ha un gran vincle (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i, des de la temporada 2017/18, únicament ja s'hi ha mantingut el nom de la ciutat. El Bàsquet Girona és un club de bàsquet de Girona i per a tota Girona. Tot això sense oblidar el vincle de Marc Gasol amb aquest Club, que dirigeix ell mateix.

Blanes

A les 19h · Cascai Teatre & Girona Jazz Project · Teatre Municipal

Cascai Teatre i Girona Jazz Project presenten un espectacle on teatre i música s'uneixen per acostar el món del jazz a tots els públics. De la mà d'un dels gras compositors, directors i intèrprets de la historia del jazz, Duke Ellington, presenten un concert teatralitzat, on una banda de nou músics i dos actors ens proposaran un viatge musical a través de la història del jazz, tot passant per l'univers humorístic de Marcel Tomàs que a banda d'exercir com a mestre de cerimònies, interpretarà, juntament amb els músics, coreografies, esquetxos còmics i cançons.

Figueres

A les 19h · Sílvia Pérez Cruz “Farsa (género imposible)” · Teatre El Jardí

És una de les veus més úniques i màgiques del país, i ara ens porta un nou àlbum format per cançons pròpies. Farsa (género imposible) és el nom d’aquest treball discogràfic en què Sílvia Pérez Cruz ha fet dialogar la lírica amb el teatre, la dansa, el cinema i la pintura. Un àlbum que treballa la dualitat d’allò que mostrem i allò que realment som; la fragilitat de l’interior en un temps en què l’exterior és arrasador. En aquesta ocasió ens delectarà amb els temes d’aquest nou treball acompanyada dels músics de la Farsa Circus Band, formada per grans músics, amb qui es retroba al cap de molts anys.

Palamós

A les 18h · Havaneres. 25 anys d’Arjau · Teatre la Gorga

El grup d’havaneres Arjau presenta aquest diumenge a Palamós un espectacle en el qual volen celebrar amb el públic els seus 25 anys de trajectòria, tot interpretant algunes de les cançons més emblemàtiques del gènere, i recordant vells amics com Càstor Pérez, Ricard Balil o Fonso Carreras.

Sant Antoni de Calonge

Durant tot el dia · Fira: Vehicles d’ocasió · Recinte Firal

Nova edició d’una fira on els visitants podran trobar gran varietat de cotxes, caravanes, motocicletes, bicicletes, patins i complements.

Sarrià de Ter

Durant tot el dia · Primera edició del “Sarrià Manga· · Pavelló Municipal d’Esports

És un saló on l'anime, el manga i la cultura asiàtica en general es troben per portar els seus diferents gèneres al públic de la zona. Amb aquesta primera edició volem transformar el poble de Sarrià de Ter en un referent de la cultura asiàtica a terres gironines, mirant al futur , on l'objectiu és créixer per fer més gran l'oferta als fans. Com diem a la info de les nostres xarxes «Som petits però valents»