Michael Mann és un dels grans noms del cinema contemporani, però massa sovint no se l’esmenta quan es repassen els creadors més influents de la modernitat. A banda dels seus primers i magnífics títols (Ladrón i Hunter, que ara són directament de culte), és l’autor de joies com Heat, The insider o Collateral, que van marcar la pauta de nombrosos títols posteriors i són un exemple de com convertir l’estètica en un instrument narratiu que mai devora els matisos de la història. Fins i tot quan ha punxat comercialment (en alguns casos de manera molt immerescuda, com en el cas de Corrupción en Miami), el que fa és apassionant d’analitzar i acaba demostrant una coherència poc freqüent al Hollywood actual. Ara portava uns anys fora de circulació, en gran mesura pel fracàs de Blackhat, però finalment torna a les nostres vides amb una sèrie que el transpira pels quatre costats. Tokyo Vice, de la qual n’és productor i director del pilot, reincideix en alguns dels seus temes preferits, com el de convertir l’entorn urbà en un personatge més de la història, aprofundir en personatges a la recerca d’una brúixola moral en un món que l’ha perdut definitivament, i la tensió que es genera entre els mons que percebem com a ordinaris i allò que s’amaga entre els neons de la nit. Formada per deu episodis, la sèrie s’estrena avui a HBO Max.

Tokyo Vice es basa lliurament en el llibre de no ficció del periodista Jake Adelstein que recollia les seves experiències investigant la policia metropolitana de la capital japonesa. Adelstein ha d’afrontar diferents conflictes. Primer, per la pròpia dinàmica de la seva feina, que té poc a veure amb l’estil periodístic d’occident, i després per l’hermetisme policial, que l’aboca a haver de llegir entre línies. Les coses donen un gir quan descobreix que la clau de volta de les seves investigacions es un líder criminal tan influent com temut. Quan aconsegueix conèixer-lo, Adelstein es troba atrapat entre la fascinació que li genera el personatge i la necessitat d’informar de veritats que li podem portar molts problemes. Filmada amb l’estil habitual de Mann, basat en unes textures molt realistes i un muntatge frenètic que et manté en tensió durant tot el metratge, Tokyo Vice s’erigeix en una proposta molt atractiva que aconsegueix construir un relat tan hipnòtic com detallat. El planter d’intèrprets inclou Ken Watanabe, Ansel Elgort, Ella Rumpf, Odessa Young i Rinko Kikuchi.