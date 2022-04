Divendres 8 abril

A les 18h · Conversa amb Rafel Nadal, Marc Bosch i Guillem Terribes · Biblioteca Carles Rahola

Rafel Nadal, periodista i escriptor gironí; Mar Bosch, gironina que recentment ha tret la seva última novel·la; i, per últim, Guillem Terribas, llibreter saltenc i activista cultural català conversaran sobre l'última novel·la de Nadal titulada "Quan s'esborren les paraules".

A les 20h · Espai Jazz: Cicle Jazz de les escoles · Sunset Jazz Club

Després de gairebé dos anys sense poder acollir audicions de les escoles de música moderna amb les quals col·laborem, aquest esperat concert de final de trimestre d'Espai Jazz marcarà la represa del Cicle Jazz de les escoles.

A les 21h · Blaumut · Auditori

Blaumut prepara el seu cinquè disc d’estudi del qual encara no n'han fet públic el nom ni els detalls. Només n’han avançat “Ficció”, una cançó amb força i la inèrcia contundent dels seus versos, que deixa entreveure una línia de pop més enèrgic i contundent que en alguns dels seus anteriors treballs, però amb el segell indiscutiblement propi del seu so, fusió entre la clàssica i el pop.

A les 21h · Marina Rossell · Teatre Municipal

Marina Rossell presenta el seu vint-i-cinquè disc, 300 crits, on avança en la recerca de les cançons de la resistència, cançons que sempre ens commouen, i que han acompanyat generacions. Però la Marina no abandona mai la seva part més personal, més íntima: la creativa, i en aquest disc hi trobem temes quasi confessionals o la cançó que dóna títol a aquest treball “300 crits”, que assenyala els crits nascuts de totes les emocions humanes.

A les 22h · Festival Strenes: Sofia Gabanna + Tramma + Pol Bordas · Auditori de la Mercè

Sofia Gabanna es va trobar des de ben petita envoltada de música, i va ser arran de que va descobrir el gènere del rap, que va començar a desenvolupar tota la seva escriptura. TRAMMA destaca per la seva energia, polivalència vocal i capacitat d’adaptació. Pol Bordas és un projecte autogestionat que debuta el 2020. Al llarg de la seva trajectòria col·labora amb nombrosos artistes de diferents vessants creatives.

Dissabte 9 abril

A les 19:30h · Festival Strenes: Grabu · Plaça del Vi

Arnau Grabolosa, sota el nom artístic Grabu, és un artista i músic català que combina el jazz amb l'electrònica, expressant el seu imaginari a través dels live sessions amb loops, textures i la improvisació. Amb això, Grabu vol intentar renovar la idea de la Live Session, convertint tota la seva música en directe.

A les 19:30h · Los Berlingo · Carrer de les Ferreries Velles

Quatre joves d'ànima vella però incandescent busquen l'esperit del rock and roll pels carrers de Girona, en un primer concert que no deixarà ningú indiferent: "Som amics de la lluna, fills de la carretera i una berlingo ens porta sempre pel costat més bèstia de la vida".

A les 21h · Festival Strenes: Ramon Mirabet · Teatre

Després de dos anys de silenci, l’artista torna més fort que mai amb el que serà el seu quart àlbum i possiblement el seu disc més personal, madur i introspectiu, sense abandonar els sons oberts de gran festival als que ens tenia acostumats. El nou disc, que veurà la llum a la primavera del 2022, ha sigut compost durant dos anys i rere experiències de cerca personal.

A les 22h · Movin’Wes · Sunset Jazz Club

Els estimats Movin' Wes van ser durant molts anys grup resident al club, cosa que els va servir per consolidar el seu potent so de grup. Després d'un temps sense poder escoltar-los en viu, ara tornen al nostre escenari -Hammond B3 i Leslie inclosos- per mostrar-nos la música que durant el cap de setmana estaran enregistrant pel seu pròxim treball discogràfic. No us perdeu aquest retorn tan esperat!

Diumenge 10 abril

A les 11h · Diumenge de Rams · Catedral de Girona

Se celebrarà la benedicció de Rams a la Catedral de Girona seguit de la Santa Missa presidida pel Sr. Bisbe Francesc.

A les 18h · Bàsquet Girona Vs. Palència Baloncesto · Pavelló Municipal de Fontajau

Després de dos anys de creixement com a CEB Marc Gasol, el projecte va adoptar l'estiu del 2016 el nom de la ciutat amb la qual hi ha un gran vincle (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i, des de la temporada 2017/18, únicament ja s'hi ha mantingut el nom de la ciutat. El Bàsquet Girona és un club de bàsquet de Girona i per a tota Girona. Tot això sense oblidar el vincle de Marc Gasol amb aquest Club, que dirigeix ell mateix.

Blanes

Diumenge 10 abril

A les 19h · Cascai Teatre & Girona Jazz Project · Teatre Municipal

Cascai Teatre i Girona Jazz Project presenten un espectacle on teatre i música s'uneixen per acostar el món del jazz a tots els públics. De la mà d'un dels gras compositors, directors i intèrprets de la historia del jazz, Duke Ellington, presenten un concert teatralitzat, on una banda de nou músics i dos actors ens proposaran un viatge musical a través de la història del jazz, tot passant per l'univers humorístic de Marcel Tomàs que a banda d'exercir com a mestre de cerimònies, interpretarà, juntament amb els músics, coreografies, esquetxos còmics i cançons.

Figueres

Dissabte 8 abril

A les 19h · Mapadeball 2022: Vibrar el temps · Teatre El Jardí

Una reflexió crítica sobre el temps en què vivim a través de les expressions pròpies de cada jove participant en l’experiència. L’interès es troba a reconèixer les inquietuds i potencials artístics dels alumnes per integrar-los en una creació comuna, en la qual la convivència i la diversitat siguin el principi, el fi i el mitjà. Es plantejaran els interrogants que els afecten, enumerant els problemes actuals i elaborant respostes artístiques a través del mitjà coreogràfic.

Diumenge 10 abril

A les 19h · Sílvia Pérez Cruz “Farsa (género imposible)” · Teatre El Jardí

És una de les veus més úniques i màgiques del país, i ara ens porta un nou àlbum format per cançons pròpies. Farsa (género imposible) és el nom d’aquest treball discogràfic en què Sílvia Pérez Cruz ha fet dialogar la lírica amb el teatre, la dansa, el cinema i la pintura. Un àlbum que treballa la dualitat d’allò que mostrem i allò que realment som; la fragilitat de l’interior en un temps en què l’exterior és arrasador. En aquesta ocasió ens delectarà amb els temes d’aquest nou treball acompanyada dels músics de la Farsa Circus Band, formada per grans músics, amb qui es retroba al cap de molts anys.

Lloret de Mar

Divendres 8 abril

A les 20h · Veus que no veus · Teatre Municipal

A partir dels anomenats números clàssics, ja va sent hora que algú hi posi la versió en femení. Com canvien i quin significat agafen quan es juguen des de dues pallasses en compte de dos pallassos? No és un tema menor. Si des de la nostra companyia sempre hem reivindicat la figura de la pallassa en un món majoritàriament masculí, principalment en el marc dels pallassos teatrals, ara volem entrar en els números clàssics més circenses, encara que amb la intenció d’embolicar-los dins una història.

Dissabte 9 abril

A les 21h · Ressaca | “Bravo por la música” del grup Jubil · Teatre de Lloret

Després de tant confinament per culpa del Covid 19, tothom n’està un xic saturat i cadascú explica la situació segons l’hi ha anat. Aquí hi trobarem experiències de tota mena, que ens faran passar una bona estona. Desitgem compartir-les amb tots vosaltres.

Olot

Dissabte 9 abril

A les 18:03h · Dansa: “Nebula” de Vania Vaneau · volcà Montsacopa

El festival Sismògraf presenta aquest dissabte “Nebula”, un espectacle de la companyia Vania Vaneau que vols ser una travessia en clau de dansa cap a allò desconegut.

Palamós

Diumenge 10 abril

A les 18h · Havaneres. 25 anys d’Arjau · Teatre la Gorga

El grup d’havaneres Arjau presenta aquest diumenge a Palamós un espectacle en el qual volen celebrar amb el públic els seus 25 anys de trajectòria, tot interpretant algunes de les cançpns més emblemàtques del gènere, i recordant vells amics com Càstor Pérez, Ricard Balil o Fonso Carreras.

Salt

Divendres 8 abril

A les 22:30h · Festival Strenes: León Benavente · Sala La Mirona

León Benavente neix el 2012 de la unió d’alguns dels músics més reputats i veterans del panorama nacional; Abraham Boba (veu i teclats), Eduardo Baos (baix i sintetitzadors), Luis Rodríguez (guitarra) i César Verdú (bateria). Amb el seu primer disc homònim, León Benavente (Marxophone, 2013), van necessitar molt poc temps per a col·locar-se en els cartells dels principals festivals i abarrotar les sales del nostre país, a més de creuar l’Atlàntic.

Dissabte 9 abril

A les 22:30h · Sons of Aguirre & Scila · Sala La Mirona

Sons of Aguirre és un grup de rap polític/rap metall format per WillyLET (Dia Sisè) i MC Endesa (Massa), dues conegudes personalitats (raper i humorista, respectivament) de la contracultura comunista espanyola.

Sant Antoni de Calonge

Divendres 8 abril - Diumenge 10 abril

Durant tot el dia · Fira: Vehicles d’ocasió · Recinte Firal

Nova edició d’una fira on els visitants podran trobar gran varietat de cotxes, caravanes, motocicletes, bicicletes, patins i complements.

Sarrià de Ter

Dissabte 9 abril – Diumenge 10 abril

Durant tot el dia · Primera edició del “Sarrià Manga· · Pavelló Municipal d’Esports

És un saló on l'anime, el manga i la cultura asiàtica en general es troben per portar els seus diferents gèneres al públic de la zona. Amb aquesta primera edició volem transformar el poble de Sarrià de Ter en un referent de la cultura asiàtica a terres gironines, mirant al futur , on l'objectiu és créixer per fer més gran l'oferta als fans. Com diem a la info de les nostres xarxes «Som petits però valents»