La Processó de Verges comença el Dijous Sant, però durant tot l’any es fan reunions per preparar-la. Un parell de mesos abans de Setmana Santa es convoca l’assemblea general de l’Associació de la Processó, organitzadora de la festa, per tal d’analitzar les propostes de canvis i els pressupostos.

Dijous Sant

Al matí

Durant el matí de Dijous Sant, el carrer Orient i el carrer Migdia es transformen en el carrer dels Cargols. Aquests carrerons llargs i estrets experimenten un moviment inusual: els veïns surten i preparen les lluminàries efímeres que a la nit s'encendran al pas de la processó. Els cargols s'enganxen a la paret amb una pasta de cendra i aigua i, a la tarda, s'omplen amb un oli que la tradició marca que ha de ser el que ha sobrat de fer els brunyols.

A la tarda

Els actes de la tarda de Dijous Sant comencen a dos quarts de cinc a l’església parroquial on té lloc la celebració litúrgica pròpia d’aquesta diada, l’Ofici solemne, que està relacionat amb l’antic ofici de Fasos (suprimit pel Concili Vaticà II) i la vetlla del Sant Crist.

Cap a les 5 de la tarda té lloc la sortida de les Manages. La comitiva, formada per una vuitantena de membres, surt en formació i duu a terme, al ritme compassat i estrident de timbals i trompetes, una desfilada per diferents carrers del poble, començant a la Placeta de l’1 d’Octubre, on té lloc l’exhibició més espectacular. Allà, els soldats romans realitzen una sèrie de vistoses evolucions: les anomenades “sardanes”, encreuaments i d’altres figures de gran bellesa plàstica i harmonia.

Tot seguit, les Manages inicien un recorregut pels carrers de la vila. Van a “recollir” els diferents passos o misteris: l’Assotament, conegut popularment per “Pistolets”, el Natzarè, la Dolorosa i la Pietat. Aquesta operació de desfilada i recollida de misteris dura unes dues hores -de 5 a 7-, i és el preàmbul de l’inici formal de la Processó, que tindrà lloc a partir de les dotze de la nit.

A la nit

La Processó de Verges, consta actualment de dues parts. La primera es fa a les 10 de la nit, en un escenari col·locat al mig de la Plaça Major, on només tenen accés els espectadors que han comprat entrada. La plaça s'omple de gom a gom per veure aquestes escenes del cicle passionístic, unes 1.000 persones.

La segona part té lloc una vegada acabada la representació de la plaça. Després de la lectura de la sentència de Ponç Pilat, els actors es dirigeixen cap a l’església, el punt de reunió amb els altres elements i també el de partida de la Processó pròpiament dita. A partir d’aquest moment, cap a les 12 de la nit, els carrers de Verges esdevenen els llocs de la Via Dolorosa, i en ells s’hi representen les escenes del recorregut que fa Jesucrist fins a la muntanya del Calvari. El públic, situat al llarg dels carrers, veu passar la Processó, il·luminada només per torxes enceses, i per cargols plens d’oli i amb un ble encès al carrer dels Cargols. Com a colofó final del recorregut processional, la Dansa de la Mort entra a l’església parroquial dansant i, enmig d’un silenci eixordador, fa reverència davant el Santíssim que està situat en una capella lateral. És, sens dubte, un dels moments amb més càrrega simbòlica de la festa.

La representació pels carrers culmina amb el quadre de la Crucifixió, integrat per diverses escenes. El punt final el posa la reverència de la Mort, que es rendeix davant l’Anyell de Déu

Dissabte Sant

El Dissabte Sant a la tarda, tot just dos dies després de la gran diada, se celebra la Processó dels Petits, la versió infantil de la festa, la reproducció de la processó dels grans, si bé amb menys protagonistes i un xic abreujada. Els versos són els mateixos que els de la processó del Dijous Sant, la major part del vestuari és heretat de la processó dels grans i la manera d'interpretar, tant gestos com paraules, volen ser una reproducció exacta de la processó dels adults.

Comença a la Plaça, on s'escenifiquen alguns dels diàlegs de la vida pública de Jesús (la Samaritana, el Ram, el Sant Sopar, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la Sentència).

Dilluns de Pasqua

El Dilluns de Pasqua se serveixen gratuïtament a Verges (vila d'uns 1.200 habitants) més de set-centes racions d’arròs, dada que per si mateixa il·lustra ben clarament l’elevat grau de participació i d’implicació que la gent del poble té en la celebració de la Processó del Dijous Sant. Després d'uns dies intensos, l’aventura acaba sempre, amb tothom assegut al voltant de la taula, menjant, bevent... i reforçant els mecanismes que permetran que l’any que ve la Processó i la Dansa de la Mort tornin a omplir els carrers.