Al cinema i a les plataformes audiovisuals s'estrenen diverses pel·lícules i sèries ideals per veure durant aquests dies de Setmana Santa. Aquest és el nostre recull de propostes:

CINEMA

«ANIMALS FANTÀSTICS: ELS SECRETS DE DUMBLEDORE»

Arriba la tercera entrega de la saga que explica l'origen de l'univers de Harry Potter. A Animals fantàstics: Els secrets de Dumbledore, el futur director de Hogwarts descobreix que els poders de Gellert Grindelwald no paren de créixer, i que si vol desbaratar els seus plans, no ho podrà fer tot sol. És per això que demana a Newt Scamander que recluti, entreni i lideri un grup de mags i bruixes de diferents procedències per poder plantar cara a Grindelwald amb garanties. Però els seguidors de les forces del mal són cada vegada més nombrosos i els seus protagonistes acaben descobrint que la victòria comportarà grans sacrificis.

«AMBULANCE: PLAN DE HUIDA»

El protagonista, Will Sharp, és un home sense recursos i desesperat per pagar les despeses mèdiques de la seva dona. Com que la societat l'exclou de qualsevol solució viable, Will recorre al seu germà adoptiu Danny, un home de mala vida i pitjor idees. En té una de molt boja: cometre l'atracament més sonat de la història de Los Angeles. Però el cop surt malament i els dos germans es veuen obligats a segrestar una ambulància per fugir dels llocs dels fets. Perseguits per la policia i presoners d'antics recels, els protagonistes hauran de posar a prova la seva lleialtat per sortir vius d'una situació que copsa l'atenció de mig món.

«LA CIUDAD PERDIDA»

La història comença quan Loretta Sage, una escriptora tirant a antipàtica de novel·les romàntiques, comença una gira per promocionar el seu darrer llibre. A contracor, no la fa sola, perquè resulta que l'acompanya l'actor que fa de model per a les seves cobertes. El noi, que aspira a tenir una carrera més enllà de ser reconegut com el protagonista de les portades, descobreix ben aviat que la seva relació amb Loretta serà qualsevol cosa menys amable. Però quan són en algunes de les zones més exòtiques del seu recorregut, l'escriptora és segrestada per un milionari, Fairfax, obsessionat amb la Ciutat Perduda i el seu or. Divertida i sense complicacions, La ciudad perdida es mostra particularment inspirada a l'equilibri entre comèdia i acció.

AMAZON

«OUTER RANGE»

Outer Range, que estrena Amazon i està formada per vuit episodis, és un projecte molt personal de Josh Brolin, que n'és el protagonista, productor i ocasional director. Es nota que el personatge estava escrit per a ell, ja que en tot moment treu el millor del seu talent i s'erigeix en un demiürg molt funcional. De fet, la sèrie és una demostració més del bon ull d'Amazon, una plataforma que en lloc de saturar el personal amb una allau d'estrenes setmanals aposta per consentir la producció i l'abast de les seves sèries. En aquest cas concret això es palpa en el guió, que insinua permanent cap on va sense incórrer en grans discursos, i el seu acabat formal, que brilla sense resultar massa pirotècnic.

APPLE

«ROAR»

Roar ofereix un retrat perspicaç, commovedor i a vegades hilarant del que significa ser una dona avui dia. Amb una mescla única de realisme màgic, costumisme i escenaris futuristes, aquestes vuit històries reflecteixen els dilemes de dones comunes de manera accessible però molt sorprenent. La forma en què duen a terme les seves respectives aventures parla de la resiliència que existeix dins d'elles mateixes, i dins de totes les dones.

«SLOW HORSES»

Els protagonistes de Slow Horses són agents caiguts en desgràcia que són enviats a fer feines administratives en una oficina ombrívola a la zona menys lluïda de Londres. Tots els que hi treballen saben que han de purgar errors i guanyar-se un lloc a les seves respectives agències, però quan entres en aquest lloc mai saps quan en sortiràs. Plena d'ironia i gran sentit del ritme, Slow Horses brilla per la seva narrativa, que sap descriure cada personatge amb eficàcia, i les seves escenes d'acció i suspens, que mai duren de més ni de menys.

HBO MAX

«TOKYO VICE»

Tokyo Vice es basa en el llibre de no-ficció del periodista Jake Adelstein que recollia les seves experiències investigant la policia metropolitana de la capital japonesa. Adelstein ha d'afrontar diferents conflictes. Primer, per la mateixa dinàmica de la seva feina, que té poc a veure amb l'estil periodístic d'occident, i després per l'hermetisme policial, que l'aboca a haver de llegir entre línies. Basat en unes textures molt realistes i un muntatge frenètic que et manté en tensió durant tot el metratge, Tokyo Vice s'erigeix en una proposta molt atractiva que aconsegueix construir un relat tan hipnòtic com detallat.

NETFLIX

«LOS HEREDEROS DE LA TIERRA»

La plataforma Netflix ofereix el 15 d'abril l'estrena de nova sèrie basada en la novel·la homònima d'Ildefonso Falcones 'Los herederos de la tierra', rodada a Girona, Hostalric i Vilabertran. La sèrie trasllada a la Barcelona de finals del segle XIV en la història del jove Hugo Llor, encarnat per David Solans i Yon González. El protagonista és fill d'un mariner mort i el seu somni d'esdevenir un constructor de vaixells es veurà truncat quan la família Puig aprofiti la seva proximitat amb el rei per executar una venjança. Producció de Diagonal TV, arribarà a TV3 i Atresmedia quan finalitzi l'exclusiva a Netflix.

«ÉLITE»

Un nou cadàver flota sobre l'aigua a Élite, fet tràgic que ja ve servint de pròleg a la sèrie de Netflix, que ha estrenat la seva cinquena temporada, després de l'èxit obtingut per la quarta (es va col·locar al primer lloc del rànquing del més vist a escala mundial). Aquesta tan impactant com habitual imatge serveix d'anunci del qual vindrà, perquè l'acció s'inicia amb els habituals interrogatoris per part de la policia, als quals ja estan acostumant els alumnes de l'exclusiu col·legi Las Encinas.