A les 19h · Festival Còmic: 15 anys, 15 lectures per a entrebancar-se de riure · Biblioteca

La conya en Biblioteca. 15 anys, 15 lectures per a entrebancar-se de riure. Festival Còmic.

A les 21h · Sortint del Búnquer · Teatre El Jardí

Ets fan d’El Búnquer? En Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell pugen a l’escenari perquè puguis interactuar amb ells tant com vulguis. Serà el moment de preguntar-los tot allò que no pot ser respost per ràdio; una vetllada sense filtres ni censura en la intimitat i seguretat del teatre. El que passi a Figueres es quedarà a Figueres.

Salt

A les 21.30h · Adala + Cookah P & Boom Boom Fighters + Rise Up · Sala La Mirona

Adala neix el 2015 dins l’escena Reggae i Sound System de Barcelona. Allà, comença a fer-se un nom i, inspirat per la música jamaicana, grava una trilogia de tres maquetes ‘Born’, ‘Cel’ i ‘Ona’ juntament amb The Same Song Band i l’estudi i discogràfica barcelonina La Panchita.

Olot

A les 18h · Festival Sismògraf: Rojos · Monument als vençuts

Rojos és una peça d’arts escèniques sobre la postguerra espanyola. Una proposta de dansa contemporània que procura endinsar-se en la memòria dels espais singulars on es representa. Les postguerres són fets universals i comuns en la memòria de tots els pobles, territoris i bàndols. I el llenguatge de la dansa permet evocar aquests imaginaris col·lectius.

Verges

Durant el matí · La processó de Verges · Carrer Orient i carrer Migdia

Aquests carrerons llargs i estrets experimenten un moviment inusual: els veïns surten i preparen les lluminàries efímeres que a la nit s'encendran al pas de la processó. Els cargols s'enganxen a la paret amb una pasta de cendra i aigua i, a la tarda, s'omplen amb un oli que la tradició marca que ha de ser el que ha sobrat de fer els brunyols.

A les 16.30h · La processó de Verges: Celebració litúrgica · Església parroquial

Celebració litúrgica pròpia d’aquesta diada, l’Ofici solemne, que està relacionat amb l’antic ofici de Fasos (suprimit pel Concili Vaticà II) i la vetlla del Sant Crist. Una vegada finalitzat l’ofici, les Manages entren solemnement a l’església i fan una reverència col·lectiva a davant l’altar. Aquest acatament, que rememora l’antiga vetlla del Sepulcre, és actualment el primer acte de la celebració vergelitana.

A les 17h · Sortida de les Manages · Placeta de l’1 d’Octubre

La comitiva, formada per una vuitantena de membres, surt en formació i duu a terme, al ritme compassat i estrident de timbals i trompetes, una desfilada per diferents carrers del poble, començant a la Placeta de l’1 d’Octubre, on té lloc l’exhibició més espectacular. Allà, els soldats romans realitzen una sèrie de vistoses evolucions: les anomenades “sardanes”, encreuaments i d’altres figures de gran bellesa plàstica i harmonia.

A les 22h · Presentació a la plaça · Plaça Major

Amb el decorat natural de les muralles i les torres de fortificació medievals de la plaça major s’escenifiquen els tres anys de la vida pública de Jesús, amb un èmfasi especial en els darrers dies i en la seva venda, detenció i condemna. Les escenes que es representen a la plaça són: el Ram o entrada de Jesús a Jerusalem, la Samaritana, el Sant Sopar, el Sanedrí o venda de Jesús, la Dansa de la Mort, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la condemna de Jesús. Un cop Jesús condemnat, comença l’itinerari pels carrers. Jesús surt de la plaça amb la creu a coll rodejat de manages i jueus i va cap a la plaça de l’Església Parroquial de Sant Julià i Santa Bassilissa, on es comença a formar la Processó i comença la segona part de l'obra.

A les 24h · Representació pels carrers · Carrers de la ciutat

Després de la lectura de la sentència de Ponç Pilat, els actors es dirigeixen cap a l’església, el punt de reunió amb els altres elements i també el de partida de la Processó pròpiament dita. A partir d’aquest moment, cap a les 12 de la nit, els carrers de Verges esdevenen els llocs de la Via Dolorosa, i en ells s’hi representen les escenes del recorregut que fa Jesucrist fins a la muntanya del Calvari. El públic, situat al llarg dels carrers, veu passar la Processó, il·luminada només per torxes enceses, i per cargols plens d’oli i amb un ble encès al carrer dels Cargols.