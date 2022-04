A primera vista Outer Range sembla un western contemporani en la línia de Yellowstone. És, d’entrada, la història d’un ranxer de Wyoming que té un conflicte amb els seus veïns per unes terres que considera de la seva propietat. L’enfrontament no para d’escalar, posant en perill la seva família i abocant el protagonista a protegir-la d’amenaces incertes. Quan la dona del seu fill desapareix sense deixar rastre, tot apunta a que serà el desencadenant d’una lluita de conseqüències imprevisibles. Però de cop i volta, als límits dels terrenys en disputa, el ranxer descobreix un misteriós forat, un cercle perfectament dibuixat al terra que no sembla tenir fons. És en aquest moment que Outer Range revela la seva veritable naturalesa, passant de ser un western de tonalitats clàssiques a un misteri sobrenatural digne de Stephen King. Per això resulta tan recomanable: lluny de conformar-se amb els clixés d’ambdós gèneres, sap aprofundir en una història plena de girs que funciona particularment bé si se sap poc de la trama. El que sí es pot dir és que la naturalesa del forat, tot i previsible, genera una sèrie d’enigmes ben resolts; que els personatges estan ben construïts i que els seus responsables tenen l’encert de no allargar-la més del necessari.

Outer Range, que estrena demà Amazon i està formada per vuit episodis, és un projecte mol personal de Josh Brolin, que n’és el protagonista, productor i ocasional director. Es nota que el personatge estava escrit per a ell, ja que en tot moment treu el millor del seu talent i s’erigeix en un demiürg molt funcional. Al seu costat destaquen intèrprets tan solvents com Imogen Poots, Lili Taylor, Tom Pelphrey, Noah Reid, MorningStar Angeline, Hank Rogerson, Jordyn Aurora, Christopher Hagen i el veterà Will Patton. De fet, la sèrie és una demostració més del bon ull d’Amazon, una plataforma que en lloc de saturar el personal amb un allau d’estrenes setmanals aposta per mimar la producció i l’abast de les seves sèries. En aquest cas concret això és palpa en el guió, que insinua permanent cap on va sense incórrer en grans discursos, i el seu acabat formal, que brilla sense resultar massa pirotècnic. La banda sonora original ve firmada per Danny Bensi i Saunder Jurriaans, autors de la música de sèries com Ozark, El visitante o Tokyo Vice.