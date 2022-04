Divendres 15 abril

A les 18h · Spar Girona Vs. Perfumerías Avenida · Pavelló de Fontajau

L’Uni Girona s’enfronta al líder de la Lliga en un duel que es disputarà al Pavelló de Fontajau.

A les 9h · Sortida dels Passos de l’Església dels Dolors

A les 18:30h · Sortida del Maniple de Manaies per recollir el penoner

A les 21h · Processó del Sant: Enterrament · Catedral

Plaça de la Catedral, portal de Sobreportes, pujada de Sant Feliu, carrer de les Ballesteries, carrer de l'Argenteria, rambla de la Llibertat, pont de Pedra, carrer Nou, carrer de Fontanilles, avinguda de Sant Francesc, plaça de Catalunya, carrer de l'Albareda, plaça del Vi, carrer dels Ciutadans, plaça de l’Oli, Cort Reial, carrer de les Ballesteries, pujada de Sant Feliu, portal de Sobreportes, plaça de la Catedral.

Dissabte 16 abril

A les 12 · Concert de la banda La Lira · Plaça Independència

La plaça Independència acollirà dissabte al matí el tradicional concert de la banda La Lira de Vilafamés, que prèviament, la nit del Divendres Sant, haurà acompanyat a la processó del Sant Enterrament.

A les 22h · Música: Ferrer & Barahona · Sunset Jazz Club

Dos músics habituals de l’escena barcelonina amb una llarga trajectòria uneixen el coneixement musical i l’energia interpretativa per oferir-nos un repertori d’enorme frescor, sensibilitat i magnetisme.

Diumenge 17 abril

Al matí · VIII Duatló de Girona-TradeInn · Pavelló de Fontajau

La VIII Duatló de Girona forma part dels duatlons de carretera en modalitat Sprint incloses al calendari de curses de la FCTRI puntuable per la Lliga de Clubs. Enguany, la prova serà C.N.C. ABSOLUT de DUATLÓ.

A les 20h · Sunset Rhythm Kings · Sunset Jazz Club

L'incansable Dani Alonso encapçala els nous Sunset Rhythm Kings, un sextet de primeres espases dedicat al jazz clàssic. Els seus concerts són tota una experiència que transporta els oients a l'ambient de la Nova Orleans del segle passat, bressol d'aquesta música que tant emociona i apassiona. Veniu a gaudir dels nous ambaixadors del Club!

Dilluns 18 abril

A les 19h · Girona FC Vs. Reial Societat B · Estadi Municipal de Montilivi

Després de la derrota al camp del Saragossa, l’equip entrenat per Míchel torna a Montilivi per enfrontar-se a un conjunt arrelat a les posicions de descens.

Calonge

Dissabte 16 abril i diumenge 17 abril

Durant tot el dia · Fira: Un viatge als temps medievals

Dissabte i diumenge, el municipi de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, reviu el seu passat medieval. Durant tot el cap de setmana, hi haurà al nucli antic del poble un mercat d’artesania i productes d’alimentació i un bon grapat d’espectacle d’animació per a tots els públics. Les activitats es duran a terme en diferents espais: jardins del castell, plaça d’armes del castell,plaça Major i plaça de la Doma. Els recorreguts itinerants passaran per aquests espais i pels carrers del nucli antic. El torneig de cavalleria i la flama de Drako (espectacle de foc) es faran al pàrquing situat a l’Avinguda de Catalunya. Tots els espectacles són gratuïts.

Cornellà del Terri

Del divendres 15 abril al dilluns 18 abril

Festa: L’arbre de maig i el Cornut · Diversos espais

El municipi de Cornellà de Terri recupera aquest cap de setmana la seva concorreguda festa major, com és tradició, coincidint amb la celebració de la Pasqua. Com és habitual, la cita popular comptarà, dilluns, amb la tradicional plantada de l’Arbre de Maig i el ball del Cornut.

Figueres

Dijous 14 abril

A les 19h · Festival Còmic: 15 anys, 15 lectures per a entrebancar-se de riure · Biblioteca

La conya en Biblioteca. 15 anys, 15 lectures per a entrebancar-se de riure. Festival Còmic.

A les 21h · Sortint del Búnquer · Teatre El Jardí

Ets fan d’El Búnquer? En Peyu, en Jair Domínguez i la Neus Rossell pugen a l’escenari perquè puguis interactuar amb ells tant com vulguis. Serà el moment de preguntar-los tot allò que no pot ser respost per ràdio; una vetllada sense filtres ni censura en la intimitat i seguretat del teatre. El que passi a Figueres es quedarà a Figueres.

Divendres 15 abril

A les 19h · aaAhh Bibi · Teatre El Jardí

«aaAhh Bibi» és la història d’un home que entra en un circ abandonat a la recerca del seu avi, antic pallasso d’aquest circ. Com sempre en Cottereau, una gran i emotiva història sense paraules, un joc amb el públic basat aquest cop en la transmissió generacional i la memòria dels éssers estimats. Un gran homenatge al circ tradicional.

A les 17h · THE ONE & the one · Plaça Catalunya

Una es pensa que és més intel·ligent que l’altra; l’altra, va i s’ho creu. Una té la grandària, l’altra, la velocitat. Una és dolça i afectuosa, l’altra, esquerpa com una griva. Sempre estan com gat i gos. Representen el bonic equilibri de forces entre personalitats complementàries. Un espectacle tot terreny fet de números independents, tots de fart de riure.

Dissabte 16 abril

A les 17h · Into the wild · Plaça Catalunya

Hi ha poques persones amb el seu devessall d’energia. Pot amb tot: amb nens, amb adults, amb els més graciosos i amb els més apàtics! Amb elements circenses de tota la vida (corda fluixa, ganivets, barrets, anelles...), amb una gran tècnica de clown, teatre d’objectes i teatre físic... i amb una alta capacitat d’improvisació fa que el temps passi volant i les riallades es multipliquin.

A les 21h · Humor de micro · Teatre El Jardí

Judit Martín, Modgi, Charlie Pee, Raquel Hervàs, Manel Vidal i Neus Rossell. Ja ho tindríem. I no caldria cap més explicació. El bon moment de l’humor català plasmat en sis noms. Punt.

Diumenge 17 abril

A les 12h · A l’altra banda · Rambla

«A l’altra banda» va ser guardonat amb el Premi Max al Millor Espectacle de Carrer 2020. No podia ser d’altra manera: parteix d’una idea brillantíssima i se sustenta sobre els gairebé 30 anys d’ofici de Zanguango Teatro, una companyia basca que sap il·luminar sempre la part més màgica, desconcertant i divertida de la naturalesa humana.

A les 17h · Les zèles d’Obus · Plaça Catalunya

Són moltes les tècniques per a caçar mosquits, però cap de tant espaterrant i divertida com la d’Obús, un rodamon que ens transporta a un món poètic i elevat. Aquesta proposta còmica i musical presenta les piruetes més al·lucinants que es poden fer des d’un monocicle i un llit elàstic. Pur virtuosisme acompanyat de rebots, caigudes espectaculars i equilibris amb cadires.

A les 19h · Toilet · Auditori de Caputxins

Un espectacle de clown, màgia, teatre de gest i d’objectes, sense paraules. En Waldo escriu postals a la seva mare explicant-li que és feliç amb la seva nova feina: mantenir a ratlla un vàter públic. Allà dins, immers en la quotidianitat més absoluta es reinventa a cada instant i va transformant la seva realitat a base de jugar i insuflar vida i ànima als objectes que l’envolten.

Garriguella

Divendres 15 abril i dissabte 16 abril

Durant tot el dia · Fira: La Garnatxa i el Brunyol · Carrers del Centre

La XXIII Fira de la Garnatxa i del Brunyol de Garriguella aplega diferents activitats: taller infantil d’elaboració de brunyols, degustacions, mercat d’alimentació i artesania, tast guiat de vins i garnatxa, ballada de sardanes, batucada i espectacle d’animació, entre d’altres.

La Bisbal d’Empordà

Divendres 15 abril i Dissabte 16 abril

Durant tot el dia · Fira mercat d’artesania i ceràmica · Passeig Marimon Asprer

La Bisbal d’Empordà és un dels centres capdavanters de la ceràmica a Catalunya. Per aquest motiu, la ceràmica de la Bisbal ha estat declarada Ofici Singular de Catalunya. Aprofitant aquest marc, ARTESANA esdevé una fira mercat de referència en el sector de l’artesania de Catalunya, amb la participació d’artesans de diferents oficis vinguts d’arreu que ofereixen una mostra de qualitat de productes creats per ells mateixos. La fira acull una àmplia representació de la ceràmica de la Bisbal.

Salt

Dijous 14 abril

A le 21.30h · Adala + Cookah P & Boom Boom Fighters + Rise Up · Sala La Mirona

Adala neix el 2015 dins l’escena Reggae i Sound System de Barcelona. Allà, comença a fer-se un nom i, inspirat per la música jamaicana, grava una triologia de tres maquetes ‘Born’, ‘Cel’ i ‘Ona’ juntament amb The Same Song Band i l’estudi i discogràfica barcelonina La Panchita.

Olot

Dijous 14 abri

A les 18h · Festival Sismògraf: Rojos · Monument als vençuts

Rojos és una peça d’arts escèniques sobre la postguerra espanyola. Una proposta de dansa contemporània que procura endinsar-se en la memòria dels espais singulars on es representa. Les postguerres són fets universals i comuns en la memòria de tots els pobles, territoris i bàndols. I el llenguatge de la dansa permet evocar aquests imaginaris col·lectius.

Dissabte 16 abril

A les 12h · Presentació del disc Músiques del Mercèdansa · Can Trincheria

Presentació del volum I de la nova col·lecció de discos Músiques del MercèDansa amb l’enregistrament de la música de diversos balls convidats en els actes del MercèDansa de les Festes de la Mercè entre el 1993 i el 2019.

Verges

Dijous 14 abril

Durant el matí · La processó de Verges · Carrer Orient i carrer Migdia

Aquests carrerons llargs i estrets experimenten un moviment inusual: els veïns surten i preparen les lluminàries efímeres que a la nit s'encendran al pas de la processó. Els cargols s'enganxen a la paret amb una pasta de cendra i aigua i, a la tarda, s'omplen amb un oli que la tradició marca que ha de ser el que ha sobrat de fer els brunyols.

A les 16.30h · La processó de Verges: Celebració litúrgica · Església parroquial

Celebració litúrgica pròpia d’aquesta diada, l’Ofici solemne, que està relacionat amb l’antic ofici de Fasos (suprimit pel Concili Vaticà II) i la vetlla del Sant Crist. Una vegada finalitzat l’ofici, les Manages entren solemnement a l’església i fan una reverència col·lectiva a davant l’altar. Aquest acatament, que rememora l’antiga vetlla del Sepulcre, és actualment el primer acte de la celebració vergelitana.

A les 17h · Sortida de les Manages · Placeta de l’1 d’Octubre

La comitiva, formada per una vuitantena de membres, surt en formació i duu a terme, al ritme acompassat i estrident de timbals i trompetes, una desfilada per diferents carrers del poble, començant a la Placeta de l’1 d’Octubre, on té lloc l’exhibició més espectacular. Allà, els soldats romans realitzen una sèrie de vistoses evolucions: les anomenades “sardanes”, creuaments i d’altres figures de gran bellesa plàstica i armonia.

A les 22h · Presentació a la plaça · Plaça Major

Amb el decorat natural de les muralles i les torres de fortificació medievals de la plaça major s’escenifiquen els tres anys de la vida pública de Jesús, amb un èmfasi especial en els darrers dies i en la seva venda, detenció i condemna. Les escenes que es representen a la plaça són: el Ram o entrada de Jesús a Jerusalem, la Samaritana, el Sant Sopar, el Sanedrí o venda de Jesús, la Dansa de la Mort, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la condemna de Jesús. Un cop Jesús condemnat, comença l’itinerari pels carrers. Jesús surt de la plaça amb la creu a coll rodejat de manages i jueus i va cap a la plaça de l’Església Parroquial de Sant Julià i Santa Bassilissa, on es comença a formar la Processó i comença la segona part de l'obra.

A les 24h · Representació pels carrers · Carrers de la ciutat

Després de la lectura de la sentència de Ponç Pilat, els actors es dirigeixen cap a l’església, el punt de reunió amb els altres elements i també el de partida de la Processó pròpiament dita. A partir d’aquest moment, cap a les 12 de la nit, els carrers de Verges esdevenen els llocs de la Via Dolorosa, i en ells s’hi representen les escenes del recorregut que fa Jesucrist fins a la muntanya del Calvari. El públic, situat al llarg dels carrers, veu passar la Processó, il·luminada només per torxes enceses, i per cargols plens d’oli i amb un ble encès al carrer dels Cargols.

Dissabte 16 abril

Processó dels Petits · Plaça Major

Se celebra la Processó dels Petits, la versió infantil de la festa, la reproducció de la processó dels grans, si bé amb menys protagonistes i un xic abreujada. Els versos són els mateixos que els de la processó del Dijous Sant, la major part del vestuari és heretat de la processó dels grans i la manera d'interpretar, tant gestos com paraules, volen ser una reproducció exacta de la processó dels adults.

Comença a la Plaça, on s'escenifiquen alguns dels diàlegs de la vida pública de Jesús (la Samaritana, el Ram, el Sant Sopar, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la Sentència). Seguidament es forma la processó, en què, amb un recorregut més curt que el de dijous, es representen únicament les escenes de la primera caiguda i de la reverència de la mort a la plaça de l'església.

Dilluns 18 abril

Al migdia · Arrossada popular · Placeta

El Dilluns de Pasqua se serveixen gratuïtament a Verges (vila de uns 1.200 habitants) més de set-centes racions d’arròs, dada que per sí mateixa il·lustra ben clarament l’elevat grau de participació i d’implicació que la gent del poble té en la celebració de la Processó del Dijous Sant. Després d'uns dies intensos, l’aventura acaba sempre, amb tothom assegut al voltant de la taula, menjant, bevent... i reforçant els mecanismes que permetran que l’any que ve la Processó i la Dansa de la Mort tornin a omplir els carrers.