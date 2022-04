Una mona amb vi de l’Empordà

«Tot plegat neix d’una idea una mica boja però força simple, que em va venir al cap quan la meva germana em va dir que seria tiet, i que voldria que també fos el padrí de la criatura: Quants anys fa que jo no rebo una mona?, em vaig preguntar... I em vaig adonar que a la gran majoria de la gent, quan es fan adults, deixen de regalar-li la mona. I em va fer pena». El sommelier David Seijas, que durant dotze anys va treballar al restaurant El Bulli de Roses, explica amb aquestes paraules l’origen de la #NoMona, un projecte que ha elaborat amb Lluc Crusellas, responsable de la pastisseria El Carme de Vic i representant de l’Estat espanyol al World Chocolate Masters 2022. «La idea que hi ha al darrere és ben simple: crear una mona per a adults», afegeix Seijas.

A partir d’aquella reflexió inicial, David Seijas es va posar en contacte amb Lluc Crusellas amb la idea de crear alguna cosa plegats. I el resultat ha estat la #NoMona, un gran ou de pasqua de xocolata aromatitzada que amaga al seu interior una ampolla de vi Roca del Crit, que elabora David Seijas a través de Gallina de Piel Wines, la firma que va impulsar per poder crear vins de diferents zones en col·laboració amb cellerers locals. En el cas de Roca del Crit, és un vi negre de la D.O. Empordà que es produeix al Celler Espelt i el raïm del qual (Carinyena i Garnatxa) procedeix d’unes vinyes situades al Cap de Creus que el mateix David Seijas comenta que «veia cada dia durant dotze anys quan anava al Bulli». De fet, quan van començar a treballar en la #NoMona, Seijas i Crusellas van pensar en un vi dolç, «sobretot pels amargs de la xocolata». Però van voler anar més enllà: «Volíem trencar amb un altre concepte i fer que la mona pogués ser present en la celebració des del principi. Vam visualitzar un acte molt social, posant la mona al mig de la taula, trencant-la, obrint el vi i començat a tastar la xocolata des del principi de l’àpat», relata el sommelier en conversa telefònica amb Diari de Girona. Un vi madur Aquesta idea va provocar que Lluc Crusellas acabés la xocolata de la mona amb una textura que recorda la fusta de les bótes de vi, i que mirés d’harmonitzar el seu sabor amb elements que poguessin combinar amb el vi: «És una xocolata negra 65% amb origen Madagascar, i mentre que l’ou té notes de gerds i cafè, la base incorpora notes de fusta i tòfona. Són matisos, tot plegat, però similars als que trobem e el vi», comenta David Seijas, que afegeix que les ampolles de Roca del Crit que s’han seleccionat per a aquest projecte «són d’una anyada madura, amb la idea de buscar un vi amb menys tanins, que tenen una relació més conflictiva amb la xocolata». De la #NoMona n’han fet en aquesta primera edició només 100 exemplars, bàsicament perquè «el procés d’elaboració és artesanal i complex» i Lluc Crusellas està enfeinat preparant-se per a la final del World Chocolate Masters 2022, però també perquè era el primer any i no sabien quina resposta trobaria la seva iniciativa: «Vam decidir fer només cent peces, i fer-les numerades», i distribuir-les només a través d’Internet i de quatre establiments a tot Catalunya, un dels quals a la ciutat de Girona, El Petit Paradís: «La gent ha respost molt bé i els cent exemplars s’han esgotat», comentava satisfet David Seijas a les portes del Dilluns de Pasqua, el dia en què la #NoMona ha de viure el seu moment àlgid, i també la seva desaparició. Desaparició fins a l’any que ve, en principi: «Les proves que hem fet ens han demostrat que és un acte social, que genera molta diversió, i que afegeix un element més a la festa, apte per a tots els públics, al menys per la banda de la xocolata. Que a més és boníssima», postil·la David Seijas.