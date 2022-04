El 1984 Robert Zemeckis estrenada Tras el corazón verde, una magnífica pel·lícula sobre una escriptora de novel·les romàntiques que acabava vivint una aventura real en l’intent de trobar una joia perduda i rescatar la seva germana. La cita a aquell film ve al cas perquè La ciudad perdida n’és un remake no confessat en nombrosos aspectes: ho és pel punt de partida argumental i alguns detalls de posada en escena, però sobretot per la seva vocació d’entreteniment d’aires clàssics que no té cap altre objectiu que agradar a tot tipus de públic. Sense arribar al nivell de Zemeckis, la pel·lícula dirigida pels germans Aaron i Adam Nee en sap ser una digna hereva. Primer, perquè és una comèdia d’acció sense complexos que sap treure el millor dels seus intèrprets i regalar dues hores de diversió ideals per a un diumenge a la tarda, i després perquè més enllà de les semblances amb d’altres títols aconsegueix introduir alguns elements satírics que disparen contra els egos de la societat de l’espectacle.

La història comença quan Loretta Sage, una escriptora tirant a antipàtica de novel·les romàntiques, comença una gira per promocionar el seu darrer llibre. A contracor, no la fa sola, perquè resulta que l’acompanya l’actor que fa de model per a les seves cobertes. El noi, que aspira a tenir una carrera més enllà de ser reconegut com el protagonista de les portades, descobreix ben aviat que la seva relació amb Loretta serà qualsevol cosa menys amable. Però quan són en algunes de les zones més exòtiques del seu recorregut, l’escriptora és segrestada per un milionari, Fairfax, obsessionat amb la Ciutat Perduda i el seu or. Fairfax està convençut que Loretta ha encertat la localització de la ciutat al seu llibre i pretén que l’acompanyi a buscar-la. Mentrestant l’actor, convençut que aquesta és l’oportunitat que esperava per ser molt més que una cara i un cos, decideix demostrar que també pot viure aventures pròpies i salvar Loretta. Però les seves constants discrepàncies amenacen una fugida plena de perills.

Divertida i sense complicacions, La ciudad perdida es mostra particularment inspirada a l’equilibri entre comèdia i acció. No inventa res, però no deixa de resultar entranyable que abraci tan explícitament la faceta més irreverent del gènere. Hi ajuda el seu acabat formal, molt competent, i un repartiment entregat encapçalat per Sandra Bullock, Channing Tatum (que sempre ha merescut més reconeixement del que ha tingut), Daniel Radcliffe, Oscar Nuñez, Da Vine Joy Randolph, Patti Harrison i Brad Pitt. Aquest últim acaba convertint-se en el millor del film, amb una paròdia d’ell mateix que no està exempta de mala bava.