A les 18h · Spar Girona Vs. Perfumerías Avenida · Pavelló de Fontajau

L’Uni Girona s’enfronta al líder de la Lliga en un duel que es disputarà al Pavelló de Fontajau.

A les 9h · Sortida dels Passos de l’Església dels Dolors

A les 18:30h · Sortida del Maniple de Manaies per recollir el penoner

A les 21h · Processó del Sant: Enterrament · Catedral

Plaça de la Catedral, portal de Sobreportes, pujada de Sant Feliu, carrer de les Ballesteries, carrer de l'Argenteria, rambla de la Llibertat, pont de Pedra, carrer Nou, carrer de Fontanilles, avinguda de Sant Francesc, plaça de Catalunya, carrer de l'Albareda, plaça del Vi, carrer dels Ciutadans, plaça de l’Oli, Cort Reial, carrer de les Ballesteries, pujada de Sant Feliu, portal de Sobreportes, plaça de la Catedral.

Cornellà del Terri

Festa: L’arbre de maig i el Cornut · Diversos espais

El municipi de Cornellà de Terri recupera aquest cap de setmana la seva concorreguda festa major, com és tradició, coincidint amb la celebració de la Pasqua. Com és habitual, la cita popular comptarà, dilluns, amb la tradicional plantada de l’Arbre de Maig i el ball del Cornut.

Figueres

A les 19h · aaAhh Bibi · Teatre El Jardí

«aaAhh Bibi» és la història d’un home que entra en un circ abandonat a la recerca del seu avi, antic pallasso d’aquest circ. Com sempre en Cottereau, una gran i emotiva història sense paraules, un joc amb el públic basat aquest cop en la transmissió generacional i la memòria dels éssers estimats. Un gran homenatge al circ tradicional.

A les 17h · THE ONE & the one · Plaça Catalunya

Una es pensa que és més intel·ligent que l’altra; l’altra, va i s’ho creu. Una té la grandària, l’altra, la velocitat. Una és dolça i afectuosa, l’altra, esquerpa com una griva. Sempre estan com gat i gos. Representen el bonic equilibri de forces entre personalitats complementàries. Un espectacle tot terreny fet de números independents, tots de fart de riure.

Garriguella

Durant tot el dia · Fira: La Garnatxa i el Brunyol · Carrers del Centre

La XXIII Fira de la Garnatxa i del Brunyol de Garriguella aplega diferents activitats: taller infantil d’elaboració de brunyols, degustacions, mercat d’alimentació i artesania, tast guiat de vins i garnatxa, ballada de sardanes, batucada i espectacle d’animació, entre d’altres.

La Bisbal d’Empordà

Durant tot el dia · Fira mercat d’artesania i ceràmica · Passeig Marimon Asprer

La Bisbal d’Empordà és un dels centres capdavanters de la ceràmica a Catalunya. Per aquest motiu, la ceràmica de la Bisbal ha estat declarada Ofici Singular de Catalunya. Aprofitant aquest marc, ARTESANA esdevé una fira mercat de referència en el sector de l’artesania de Catalunya, amb la participació d’artesans de diferents oficis vinguts d’arreu que ofereixen una mostra de qualitat de productes creats per ells mateixos. La fira acull una àmplia representació de la ceràmica de la Bisbal.

Comarques gironines

Fins diumenge 17 abril

Durant tot el dia · Mediterranean International Cup (MIC) · Diverses localitats gironines

El MICFootball és un torneig de futbol base internacional que porta a la Costa brava a algunes de les millors bases del món. Cada Setmana Santa milers de nens i nenes dels 5 continents tenen l’oportunitat de sentir-se professionals i de competir davant alguna de les estrelles de futbol del futur.