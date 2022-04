A les 12 · Concert de la banda La Lira · Plaça Independència

La plaça Independència acollirà dissabte al matí el tradicional concert de la banda La Lira de Vilafamés, que prèviament, la nit del Divendres Sant, haurà acompanyat a la processó del Sant Enterrament.

A les 22h · Música: Ferrer & Barahona · Sunset Jazz Club

Dos músics habituals de l’escena barcelonina amb una llarga trajectòria uneixen el coneixement musical i l’energia interpretativa per oferir-nos un repertori d’enorme frescor, sensibilitat i magnetisme.

Calonge

Durant tot el dia · Fira: Un viatge als temps medievals

Dissabte i diumenge, el municipi de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, reviu el seu passat medieval. Durant tot el cap de setmana, hi haurà al nucli antic del poble un mercat d’artesania i productes d’alimentació i un bon grapat d’espectacle d’animació per a tots els públics. Les activitats es duran a terme en diferents espais: jardins del castell, plaça d’armes del castell,plaça Major i plaça de la Doma. Els recorreguts itinerants passaran per aquests espais i pels carrers del nucli antic. El torneig de cavalleria i la flama de Drako (espectacle de foc) es faran al pàrquing situat a l’Avinguda de Catalunya. Tots els espectacles són gratuïts.

Cornellà del Terri

Festa: L’arbre de maig i el Cornut · Diversos espais

El municipi de Cornellà de Terri recupera aquest cap de setmana la seva concorreguda festa major, com és tradició, coincidint amb la celebració de la Pasqua. Com és habitual, la cita popular comptarà, dilluns, amb la tradicional plantada de l’Arbre de Maig i el ball del Cornut.

Figueres

A les 17h · Into the wild · Plaça Catalunya

Hi ha poques persones amb el seu devessall d’energia. Pot amb tot: amb nens, amb adults, amb els més graciosos i amb els més apàtics! Amb elements circenses de tota la vida (corda fluixa, ganivets, barrets, anelles...), amb una gran tècnica de clown, teatre d’objectes i teatre físic... i amb una alta capacitat d’improvisació fa que el temps passi volant i les riallades es multipliquin.

A les 21h · Humor de micro · Teatre El Jardí

Judit Martín, Modgi, Charlie Pee, Raquel Hervàs, Manel Vidal i Neus Rossell. Ja ho tindríem. I no caldria cap més explicació. El bon moment de l’humor català plasmat en sis noms. Punt.

Garriguella

Durant tot el dia · Fira: La Garnatxa i el Brunyol · Carrers del Centre

La XXIII Fira de la Garnatxa i del Brunyol de Garriguella aplega diferents activitats: taller infantil d’elaboració de brunyols, degustacions, mercat d’alimentació i artesania, tast guiat de vins i garnatxa, ballada de sardanes, batucada i espectacle d’animació, entre d’altres.

La Bisbal d'Empordà

Durant tot el dia · Fira: La Garnatxa i el Brunyol · Carrers del Centre

La XXIII Fira de la Garnatxa i del Brunyol de Garriguella aplega diferents activitats: taller infantil d’elaboració de brunyols, degustacions, mercat d’alimentació i artesania, tast guiat de vins i garnatxa, ballada de sardanes, batucada i espectacle d’animació, entre d’altres.

Olot

A les 12h · Presentació del disc Músiques del Mercèdansa · Can Trincheria

Presentació del volum I de la nova col·lecció de discos Músiques del MercèDansa amb l’enregistrament de la música de diversos balls convidats en els actes del MercèDansa de les Festes de la Mercè entre el 1993 i el 2019.

Verges

Processó dels Petits · Plaça Major

Se celebra la Processó dels Petits, la versió infantil de la festa, la reproducció de la processó dels grans, si bé amb menys protagonistes i un xic abreujada. Els versos són els mateixos que els de la processó del Dijous Sant, la major part del vestuari és heretat de la processó dels grans i la manera d'interpretar, tant gestos com paraules, volen ser una reproducció exacta de la processó dels adults.

Comença a la Plaça, on s'escenifiquen alguns dels diàlegs de la vida pública de Jesús (la Samaritana, el Ram, el Sant Sopar, l’Hort de Getsemaní i Ponç Pilat o la Sentència). Seguidament, es forma la processó, en què, amb un recorregut més curt que el de dijous, es representen únicament les escenes de la primera caiguda i de la reverència de la mort a la plaça de l'església.

Comarques gironines

Fins diumenge 17 abril

Durant tot el dia · Mediterranean International Cup (MIC) · Diverses localitats gironines

El MICFootball és un torneig de futbol base internacional que porta a la Costa brava a algunes de les millors bases del món. Cada Setmana Santa milers de nens i nenes dels 5 continents tenen l’oportunitat de sentir-se professionals i de competir davant alguna de les estrelles de futbol del futur.