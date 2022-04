Al matí · VIII Duatló de Girona-TradeInn · Pavelló de Fontajau

La VIII Duatló de Girona forma part dels duatlons de carretera en modalitat Sprint incloses al calendari de curses de la FCTRI puntuable per la Lliga de Clubs. Enguany, la prova serà C.N.C. ABSOLUT de DUATLÓ.

A les 20h · Sunset Rhythm Kings · Sunset Jazz Club

L'incansable Dani Alonso encapçala els nous Sunset Rhythm Kings, un sextet de primeres espases dedicat al jazz clàssic. Els seus concerts són tota una experiència que transporta els oients a l'ambient de la Nova Orleans del segle passat, bressol d'aquesta música que tant emociona i apassiona. Veniu a gaudir dels nous ambaixadors del Club!

Calonge

Durant tot el dia · Fira: Un viatge als temps medievals

Dissabte i diumenge, el municipi de Calonge, a la comarca del Baix Empordà, reviu el seu passat medieval. Durant tot el cap de setmana, hi haurà al nucli antic del poble un mercat d’artesania i productes d’alimentació i un bon grapat d’espectacle d’animació per a tots els públics. Les activitats es duran a terme en diferents espais: jardins del castell, plaça d’armes del castell, plaça Major i plaça de la Doma. Els recorreguts itinerants passaran per aquests espais i pels carrers del nucli antic. El torneig de cavalleria i la flama de Drako (espectacle de foc) es faran al pàrquing situat a l’avinguda de Catalunya. Tots els espectacles són gratuïts.

Cornellà del Terri

Festa: L’arbre de maig i el Cornut · Diversos espais

El municipi de Cornellà de Terri recupera aquest cap de setmana la seva concorreguda festa major, com és tradició, coincidint amb la celebració de la Pasqua. Com és habitual, la cita popular comptarà, dilluns, amb la tradicional plantada de l’Arbre de Maig i el ball del Cornut.

Figueres

A les 12h · A l’altra banda · Rambla

«A l’altra banda» va ser guardonat amb el Premi Max al Millor Espectacle de Carrer 2020. No podia ser d’altra manera: parteix d’una idea brillantíssima i se sustenta sobre els gairebé 30 anys d’ofici de Zanguango Teatro, una companyia basca que sap il·luminar sempre la part més màgica, desconcertant i divertida de la naturalesa humana.

A les 17h · Les zèles d’Obus · Plaça Catalunya

Són moltes les tècniques per a caçar mosquits, però cap de tant espaterrant i divertida com la d’Obús, un rodamon que ens transporta a un món poètic i elevat. Aquesta proposta còmica i musical presenta les piruetes més al·lucinants que es poden fer des d’un monocicle i un llit elàstic. Pur virtuosisme acompanyat de rebots, caigudes espectaculars i equilibris amb cadires.

A les 19h · Toilet · Auditori de Caputxins

Un espectacle de clown, màgia, teatre de gest i d’objectes, sense paraules. En Waldo escriu postals a la seva mare explicant-li que és feliç amb la seva nova feina: mantenir a ratlla un vàter públic. Allà dins, immers en la quotidianitat més absoluta es reinventa a cada instant i va transformant la seva realitat a còpia de jugar i insuflar vida i ànima als objectes que l’envolten.

Torroella de Montgrí

A les 19h · Orquestra Montgrins · Auditori Teatre Espai Ter

Amb més de cent trenta-cinc anys d’experiència sobre els escenaris, la Cobla Orquestra Montgrins ofereix un concert que combina tradició i modernitat per fer gaudir a tots els públics.

Comarques gironines

Fins diumenge 17 abril

Durant tot el dia · Mediterranean International Cup (MIC) · Diverses localitats gironines

El MICFootball és un torneig de futbol base internacional que porta a la Costa brava a algunes de les millors bases del món. Cada Setmana Santa milers de nens i nenes dels 5 continents tenen l’oportunitat de sentir-se professionals i de competir davant alguna de les estrelles de futbol del futur.