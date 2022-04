A les 19h · Paula Grande, poesia musicada · Biblioteca Ernest Lluch

Autodidacta, valenta i mestissa, Paula Grande es mou entre els registres del jazz, el soul, el hip hop i la música tradicional llatina i popular. La fusió és el tret que més la caracteritza.

A les 19h · Allò que volen les dones · Biblioteca Antònia Adroher

Allò que volen les dones és un espectacle de narració i cançó que té la voluntat de fer reflexionar sobre el paper de la dona, sempre des del sentit de l'humor. Partint de la narració d'una llegenda lligada amb cançons en directe, el protagonista de la llegenda intenta esbrinar què és el que volen les dones per sobre de tot. Cançons com "La mare", "El dia que me quieras", les caramelles de Guillermina Mota, entre d'altres, l'ajudaran a trobar la resposta.

A les 21h · Festival Strenes: Macaco · Teatre Municipal

Els seus orígens artístics es remunten a la fusió musical d'estils que es cuinava als carrers de Barcelona a principis de la dècada del 2000. Des d'aquests orígens en els quals formava part d'aquesta escena de caràcter independent fins a l'actualitat, Macaco ha estat guardonat amb multitud de premis que confirmen el seu status, aconseguit després de 15 anys de trajectòria musical i amb un perfecte equilibri entre popularitat i credibilitat.

A les 21h · Festival Strenes: Jorge Drexler · Auditori de Girona

Drexler torna a Girona amb motiu del festival Strenes. Actualment, el cantant es troba finalitzant les cançons del seu esperat nou disc, que veurà la llum durant la primavera i molt possiblement en el concert de Girona podrem gaudir-les en directe.

A les 22h · La Ludwig Band + Habla de mi presente + Maio · Auditori de la Mercè

La Ludwig Band és un grup de música en català nascut a Espolla (Alt Empordà) a finals del 2017. Sona a folk, pop, rock… i s’escolten heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants. Temes potser quotidians, potser no tant, amb girs inesperats i secrets que es descobreixen amb l’escolta. Amb el seu últim disc han consolidat el so del grup en l’escena catalana i és que en època de bits i autotunes, La Ludwig Band es presenta com una banda com les d’abans.

Figueres

A partir de les 19:30h · X Revetlla de Sant Jordi: trobada d’autores i autors locals · Teatre el Jardí

Trobada d'autors i autores locals al Teatre el Jardí de Figueres organitzada per la Biblioteca Fages de Climent. Recital "Poesia és femení" amb Eduard Iniesta i David Alegret.

Programa:

19.30 h - Rebuda dels autors i fotografia de grup.

19.45 h - Benvinguda de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó Saus, del regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, i de la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova Teixidor.

20.00 h - Poesia és femení. Concert a càrrec d'Eduard Iniesta, veu i guitarres, i David Alegret, veu.

Enguany la Biblioteca proposa als participants a la Revetlla un recital a càrrec d'Eduard Iniesta i David Alegret. Amb l’objectiu d’enaltir el paper de la dona en la poesia, el compositor Eduard Iniesta ha creat aquestes "Cançons de poetesses", una col·lecció de lieds sobre poemes enormes interpretats pel tenor David Alegret.

Al llarg del concert tindrem ocasió d’escoltar lieds de poetes com Anna Dodas i Noguer, Teresa Colom, Rosa Leveroni, María Mercè Marçal, Sonia Moll…

A les 20:30h · Iris Deco: Golden · La Cate

La cantant i compositora Júlia Collado, membre del grup Moon Vision, debuta en solitari sota el nom artístic d’Iris Deco amb el disc Golden (Hidden Track Records, 2021), una elegant proposta musical entre el soul i el R&B que llueix gràcies a la seva veu inconfusible i genuïna.

Olot

A les 21h · Dogma: Puntmoc · Núria Social

El dogma és carn, molta carn. El dogma és text, paraula i desmemòria. I carn. Com qualsevol tipus de cadena, és la paraula dita sense veu; és la veu muda nascuda de les entranyes. Simultàniament tràgic, absurd i reconfortant —-com la família, el bressol o el pati de l’escola-. El dogma és el gest autocomplaent d’una vida crònicament rígida i paròdicament càlida com la pell, o la llei de la fricció dels cossos, el dogma és forma, espai, dimensió i volum. Arruga i plec. Principi d’acció, direcció i causa. És absurd, ridícul i profundament dramàtic.

Salt

A les 20h · Buffalo Bill a Barcelona · Teatre Municipal

Ramon Madaula escriu i interpreta aquest original text sobre el mític explorador Buffalo Bill. Raquel Sans, periodista i presentadora del Telenotícies de TV3, manté una entrevista pòstuma amb aquest personatge arran de llur visita a Barcelona l’any 1889, la qual no fou massa afortunada. Per què?

A les 22:30h · Lágrimas de Sangre + Senyor Oca · Sala La Mirona

Lágrimas de Sangre és una banda de rap combatiu que beu d’estils més enllà del Hip-Hop, com el Rock i el Reggae. LDS entra al circuit professional amb el seu primer disc “Si uno no se rinde”, (New Beats/ Kasba, 2015), un disc de Rap combatiu i contestari forjat de la crudeza i la distorsió de les guitarres elèctriques.