Divendres 22 abril

A les 19h · Paula Grande, poesia musicada · Biblioteca Ernest Lluch

Autodidacta, valenta i mestissa, Paula Grande es mou entre els registres del jazz, el soul, el hip hop i la música tradicional llatina i popular. La fusió és el tret que més la caracteritza.

A les 19h · Allò que volen les dones · Biblioteca Antònia Adroher

Allò que volen les dones és un espectacle de narració i cançó que té la voluntat de fer reflexionar sobre el paper de la dona, sempre des del sentit de l'humor. Partint de la narració d'una llegenda lligada amb cançons en directe, el protagonista de la llegenda intenta esbrinar què és el que volen les dones per sobre de tot. Cançons com "La mare", "El dia que me quieras", les caramelles de Guillermina Mota, entre d'altres, l'ajudaran a trobar la resposta.

A les 21h · Festival Strenes: Macaco · Teatre Municipal

Els seus orígens artístics es remunten a la fusió musical d'estils que es cuinava als carrers de Barcelona a principis de la dècada del 2000. Des d'aquests orígens en els quals formava part d'aquesta escena de caràcter independent fins l'actualitat, Macaco ha estat guardonat amb multitud de premis que confirmen el seu status, aconseguit després de 15 anys de trajectòria musical i amb un perfecte equilibri entre popularitat i credibilitat.

A les 21h · Festival Strenes: Jorge Drexler · Auditori de Girona

Drexler torna a Girona amb motiu del festival Strenes. Actualment el cantant es troba finalitzant les cançons del seu esperat nou disc, que veurà la llum durant la primavera i molt possiblement en el concert de Girona podrem gaudir-les en directe.

A les 22h · La Ludwig Band + Habla de mi presente + Maio · Auditori de la Mercè

La Ludwig Band és un grup de música en català nascut a Espolla (Alt Empordà) a finals del 2017. Sona a folk, pop, rock… i s’escolten heptasíl·labs que parlen de la vida i rimen assonants. Temes potser quotidians, potser no tant, amb girs inesperats i secrets que es descobreixen amb l’escolta. Amb el seu últim disc han consolidat el so del grup en l’escena catalana i és que en época de bits i autotunes, La Ludwig Band es presenta com una banda com les d’abans.

Dissabte 23 abril

Durant tot el dia · Fira mercat de Sant Jordi · Recinte firal

Les parades de llibres i roses de Sant Jordi es tornaran a ubicar a l’esplanada de la Copa i al passeig de la Devesa.

A les 16h · Sidral benèfic · Museu d’Història de Girona (La Carbonera)

L'objectiu de Sidral és donar a conèixer una cultura musical electrònica totalment desconeguda en l'àmbit gironí, i donar oportunitats a nous talents i artistes emergents en el món de la cultura i la música. Hi haurà presentacions artístiques i de música electrònica, en viu, per a tots els públics i en horari de tarda, de 16 h a 22h.

A les 21h · Festival Strenes: Sau 30 · Teatre Municipal

Sau30 presentaran al Teatre Municipal de Girona el seu nou disc, Mil i una nits i uns quants dies, un elapé que compta amb tota la formació de Sau, incorporant al nou vocalista Jonathan Argüelles. En aquest directe s’hi interpretaran temes del nou disc però no hi faltaran clàssics i èxits de Sau.

A les 21h · Festival Strenes: Els Catarres · Auditori de Girona

Els Catarres tornen amb més novetats i més força que mai. Han publicat Els Catarres X -un llibre escrit amb Jordi Basté on s’expliquen totes les peripècies i vivències dels Catarres durant els seus deu anys de trajectòria- i han estat preparant el que serà el seu cinquè disc d’estudi que es presentarà el proper 23 d’abril al Festival Strenes.

A les 22h · Gonzalo del Val: Tornaviaje · Sunset Jazz Club

Habitual a la programació del club, en aquesta ocasió presentarà Tornaviaje, un seguit de composicions originals que l'endemà del seu concert enregistrarà amb aquest flamant quartet, que ens brindarà l'oportunitat d'escoltar per primera vegada a Girona al guitarrista Romain Pilon.

Diumenge 24 abril

A les 18h · “La rateta” · Sala La Planeta

L’avioneta de l’Alice, la Kate i la Fiona ha fallat i han caigut enmig d’una granja abandonada… Però de seguida descobreixen que no estan soles i que en aquesta granja habita un animaló a qui li agrada tenir l’escala neta. Després de conèixer la seva història, les tres aventureres acabaran fent un canvi.

A les 19h · Bàsquet Girona-Unicaja Banco Oviedo · Pavelló de Fontajau

Partit de la LEB Or. Jornada 30. Després de dos anys de creixement com a CEB Marc Gasol, el projecte va adoptar l'estiu del 2016 el nom de la ciutat amb la qual hi ha un gran vincle (Escola Bàsquet Girona Marc Gasol) i, des de la temporada 2017/18, únicament ja s'hi ha mantingut el nom de la ciutat. El Bàsquet Girona és un club de bàsquet de Girona i per a tota Girona. Tot això sense oblidar el vincle de Marc Gasol amb aquest Club, que dirigeix ell mateix.

Campllong

Dissabte 23 i diumenge 24 abril

Durant tot el dia · Fira comarcal de Primavera · Diversos escenaris

Enguany la fira compta amb un centenar d’expositors, una trentena d’activitats i una vintena de mostres i exposicions. Una fira multisectorial que presenta les novetats de sectors com l’agricultura, ramaderia, serveis, alimentació, indústria, jardineria, construcció, motor... i complementat amb activitats, concursos i exhibicions.

Figueres

Divendres 22 abril

A partir de les 19:30h · X Revetlla de Sant Jordi: trobada d’autores i autors locals · Teatre el Jardí

Trobada d'autors i autores locals al Teatre el Jardí de Figueres organitzada per la Biblioteca Fages de Climent. Recital "Poesia és femení" amb Eduard Iniesta i David Alegret.

Programa:

19.30 h - Rebuda dels autors i fotografia de grup.

19.45 h - Benvinguda de l’alcaldessa de Figueres, Agnès Lladó Saus, del regidor de Cultura, Alfons Martínez Puig, i de la directora de la Biblioteca, Nati Vilanova Teixidor.

20.00 h - Poesia és femení. Concert a càrrec d'Eduard Iniesta, veu i guitarres, i David Alegret, veu.

Enguany la Biblioteca proposa als participants a la Revetlla un recital a càrrec d'Eduard Iniesta i David Alegret. Amb l’objectiu d’enaltir el paper de la dona en la poesia, el compositor Eduard Iniesta ha creat aquestes "Cançons de poetesses", una col·lecció de lieds sobre poemes enormes interpretats pel tenor David Alegret.

Al llarg del concert tindrem ocasió d’escoltar lieds de poetes com Anna Dodas i Noguer, Teresa Colom, Rosa Leveroni, María Mercè Marçal, Sonia Moll…

A les 20:30h · Iris Deco: Golden · La Cate

La cantant i compositora Júlia Collado, membre del grup Moon Vision, debuta en solitari sota el nom artístic d’Iris Deco amb el disc Golden (Hidden Track Records, 2021), una elegant proposta musical entre el soul i el R&B que llueix gràcies a la seva veu inconfusible i genuïna.

Dissabte 23 abril

A les 20:30h · Marc Timón: Amalia · Teatre el Jardí

Timón presenta un àlbum de pop eclèctic en català, castellà, anglès i francès amb 16 temes completament diferents entre sí units per unes lletres plenes de surrealisme que dibuixen des de les històries d’amor més èpiques a les vivències més íntimes i nostàlgiques.

Diumenge 24 abril

A les 18h · Soc una nou · La Cate

L’advocada Marinetti és una dona implacable i amargada que ha denunciat gairebé tot el veïnat. La seva vida canvia el dia en què l’Omar, un nen refugiat, cau de la branca de la seva noguera. El nen transforma la seva vida per complet i, per poder quedar-se amb ell, diu que és una nou i que, segons una antiga llei, tots els fruits que cauen al seu jardí li pertanyen.

La Bisbal d’Empordà

Dissabte 23 abril

A les 21h · Cent dies i cent vides · Teatre Municipal

Ferran Joanmiquel dirigeix aquesta obra que vol ser el el retrat d’un dels períodes més convulsos de la biografia de Frederica Montseny: l’exili francès amb la seva família enmig d’una Europa convulsa.

Diumenge 24 abril

A les 19h · The toasters · Bar l’Alternativa

Considerats un dels grups pioners de la música ska als Estats Units, The Toasters visiten aquest diumenge La Bisbal d’Empordà per repassar alguns dels seus grans èxits. Com a teloners actuaran Deskarats, una de les formacions més emblemàtiques del gènere a les comarques gironines.

Lloret de Mar

Diumenge 24 abril

A les 18h · Mare de Sucre · Teatre Municipal

Mare de sucre de Clàudia Cedó, és la història d’una noia amb discapacitat intel·lectual que vol ser mare i ha de confrontar-se amb la incomprensió de la seva comunitat. Una obra que reflexiona sobre el tracte que estem donant com a societat a les persones amb diversitat funcional. L’assimilació de la jurisdicció dels seus cossos, la sobreprotecció com a excusa per a l’arrabassament de la seva llibertat de decisió.

Olot

Divendres 22 abril

A les 21h · Dogma: Puntmoc · Núria Social

El dogma és carn, molta carn. El dogma és text, paraula i desmemòria. I carn. Com qualsevol tipus de cadena, és la paraula dita sense veu; és la veu muda nascuda de les entranyes. Simultàniament tràgic, absurd i reconfortant —-com la família, el bressol o el pati de l’escola-. El dogma és el gest autocomplaent d’una vida crònicament rígida i paròdicament càlida com la pell, o la llei de la fricció dels cossos, el dogma és forma, espai, dimensió i volum. Arruga i plec. Principi d’acció, direcció i causa. És absurd, ridícul i profundament dramàtic.

Diumenge 24 abril

A les 17h · Imperfect · Teatre Principal

Imperfect són tres persones adultes superant els seus límits i explorant les seves possibilitats, convertint el fet de no saber ballar en una fortalesa. En una societat que estableix i decideix allò apte per a cada edat, es pot aprendre a ballar als 50 anys?

A les 18h · La Moneda · Els Catòlics

L’Enric, el Ferran i el Bernat són tres amics que des de fa anys i panys comparteixen una afició molt particular: col·leccionen monedes medievals de la Corona d’Aragó. Monedes d’or i de plata. També des de fa molts anys segueixen un mateix ritual: un vespre de cada mes es troben per sopar i ensenyar-se les noves monedes que han aconseguit. Semblen tres amics ben avinguts, però qui sap si, a part de les monedes, en aquestes trobades s’hi barregen assumptes més personals…

Palafrugell

Dissabte 23 abril

A les 20:30h · Música: Toti Soler, Quartet · Teatre Municipal

El guitarrista Toti Soler presenta Els dits de la música, un recital en el qual dona a conèixer la seva obra acompanyat de la violinista Olvido Lanza, el contrabaixista Marc Prat i el percussionista Antonio Sánchez.

Salt

Divendres 22 abril

A les 20h · Buffalo Bill a Barcelona · Teatre Municipal

Ramon Madaula escriu i interpreta aquest original text sobre el mític explorador Buffalo Bill. Raquel Sans, periodista i presentadora del Telenotícies de TV3, manté una entrevista pòstuma amb aquest personatge arran de llur visita a Barcelona l’any 1889, la qual no fou massa afortunada. Per què?

A les 22:30h · Lágrimas de Sangre + Senyor Oca · Sala La Mirona

Lágrimas de Sangre és una banda de rap combatiu que beu d’estils més enllà del Hip-Hop, com el Rock i el Reggae. LDS entra al circuit professional amb el seu primer disc “Si uno no se rinde”, (New Beats/ Kasba, 2015), un disc de Rap combatiu i contestari forjat de la crudeza i la distorsió de les guitarres elèctriques.

Dissabte 23 abril

A les 23h · Manel · Sala La Mirona

Després d’assolir el número 1 a les llistes de vendes (físic i streaming) amb Per la bona gent (Ceràmiques Guzmán, 2019) –i convertir-se en l’únic artista que ho aconsegueix quatre vegades consecutives amb discs cantats en català–, MANEL van començar una gira que quedaria fatalment interrompuda per la pandèmia. Lluny d’acomodar-se, la banda barcelonina va tornar als escenaris a mitjans de 2020 amb el millor espectacle de la seva carrera i va aprofitar per rematar tres cançons inèdites.