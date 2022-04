«Lo que verán a continuación, si se atreven a leer el escrito que tienen en sus manos, no es más ni menos que una mirada sesgada, introspectiva y posiblemente incómoda de un poeta argentino residente en Girona acerca de su realidad durante la pandemia y el confinamiento». Amb aquesta declaració de principis arrenca Paren el mundo que lo quiero cambiar, que acaba de publicar Edu Sívori Alt (Buenos Aires, 1962), efectivament un poeta argentí resident des de fa molts anys a Girona, però molt més que això: activista cultural , poeta, psicòleg social, educador, artterapeuta, etc., ha impulsat iniciatives com el festival Cavalcada de Poesia i ha publicat diversos llibres, entre els quals Trilero de emociones, Testimonis de Lepret i Parys-Uià.

En el seu nou treball, segons s’hi explica, Edu Sívori Alt reflexiona sobre la situació generada pel coronavirus a partir del seu propi procés creatiu durant l’estat d’alarma i el confinament: «Revisa el món distòpic en el qual ens trobem inserits i intenta observar un futur inescrutable».