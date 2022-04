Ja trigava un homenatge a Juli Soler en forma de llibre. Per fi, quan fa gairebé set anys de la mort de l’altre geni d’El Bulli, el paio que convertia l’experiència del restaurant de Cala Montjoi en una cosa tan única i irrepetible com els plats avantguardistes de Ferran Adrià, Planeta Gastro ha omplert el buit amb Juli Soler que estás en la sala, un encertadíssim títol que hauria escrit el mateix homenatjat.

També ell hauria escollit un text de Josep Roca com a pròleg, i també ell hauria decidit no avisar-lo que ocuparia aquesta part noble del llibre. Cosa que ha passat amb el sommelier del Celler de Can Roca, que va descobrir amb sorpresa, durant la presentació de l’obra escrita per Óscar Caballero, que el seu text serveix com a introducció a aquest treball que ha comptat amb l’ajuda imprescindible de Rita Soler, filla de Juli, que va contactar amb la setantena de persones perquè donessin el seu testimoni a Caballero, que ha definit el seu llibre com a «coral» que «permet veure a tots els Julis, el que tenia a veure amb el rock, amb la sala, amb el món, amb la vida...».

En aquest «homenatge a qui ens va homenatjar en vida», segons Caballero, hi figura, és clar, el seu soci i amic Ferran Adrià, que va voler ser un testimoni més al volum, encara que no ho sigui perquè, segons els seus càlculs, va compartir 50.000 hores amb Soler entre 1983 i 2011 a El Bulli. «Era una barreja de Groucho Marx i el senyor Llop de Pulp fiction perquè era l’aconseguidor, qui solucionava tots els problemes i em deixava treballar, cosa que sempre li agrairé. Ens deixava fer, obrir camí, crear avantguarda i només a darrer terme el preocupava guanyar diners», va comentar el xef.

Roca va explicar en la presentació que Soler va ser «una persona irrepetible, una institució que ha creat escola en reinterpretar l’hospitalitat, un home que va marcar un abans i un després a la història de la sala» i que va encarnar «l’essència poètica del passar-ho» bé». I va recordar la «capacitat de seducció» d’algú que «feia sentir a tothom que El Bulli era una família».