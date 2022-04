La carrera de l’actor Channing Tatum és més interessant del que sovint es reconeix i ara està protagonitzant un retorn a primera línia després d’uns anys de descans. I la veritat és que no li està anant gens malament. La setmana passada estrenava La ciudad perdida, que està funcionant bé a les taquilles, i ara ens arriba Dog, que de fet als Estats Units es va estrenar abans i s’hi va convertir en tot un èxit sorpresa. El primer que s’ha de dir d’ella és que sí, és una pel·lícula amb gos que a vegades tira de clixé (sentimental, sobretot) i que tendeix a apel·lar a les nostres emocions quan menys t’ho esperes. Però també convé aclarir que per una vegada aquests recursos dramàtics no es passen de rosca, la història no abusa de la nostra paciència i l’emoció que transpira és honesta i fins i tot simpàtica. És a dir, que fa patir en la justa mesura i quan emociona aconsegueix fer-ho preservant-te el somriure, que té el seu mèrit. El projecte és, a més, molt personal: Tatum n’és el protagonista, productor, coguionista i codirector juntament amb Reid Carolin.

Tatum hi interpreta Briggs, un soldat vingut a menys pels seus problemes de disciplina que està a la reserva esperant que algú torni a confiar en ell. Un bon dia rep la missió anhelada. Però no és exactament el que s’esperava: resulta que ha de fer un llarg viatge per portar Lulu, la gossa d’un soldat caigut, al funeral d’aquest últim. Briggs no vol fer-ho perquè no té ni idea de com tractar Lulu i se sent el majordom d’una mascota. Però a mesura que el viatge avança, entre els dos es forma un vincle molt fort que porta el protagonista a entendre quin tipus de relació tenia Lulu amb el seu amo. El film sap compensar els seus moments de cor encongit (en té pocs, afortunadament) amb uns tocs d’humor que t’acaben guanyant de bon principi. Hi fa molt Lulu, absolutament meravellosa, i també la capacitat de Tatum per construir un personatge creïble i amb matisos ben explicats.

Al costat dels protagonistes hi trobem Jane Adams, Ronnie Gene Blevins, Q’orianka Kilcher (una de les actrius habituals de la magnífjca sèrie Yellowstone, Kevin Nash, Cayden Boyd, Aqueela Zoll, Nicole LaLiberte, Amanda Booth, Neraida Bega, Patricia Isaac i Skyler Joy. La banda sonora original ve firmada pel veterà Thomas Newman.