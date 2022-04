Qui són aquestes altres mares?

Dones que viuen un tipus de maternitat no reconeguda, invisibilitzada. A la novel·la, l’Emma ha perdut el seu fill als vuit mesos d’embaràs i s’ha d’enfrontar al dol perinatal. La Jhanet és una noia boliviana que es reuneix a Barcelona amb la seva mare. Natalka és una dona que fa de ventre de lloguer a Ucraïna.

Quins són els tabús de la maternitat?

N’hi ha molts de tabús, sobre la maternitat. Se’ns presenta com un món feliç i idealitzat (Disney ha fet molt mal!) quan la realitat pot anar per una altra banda. Hi ha embarassos que es compliquen, parts difícils, criances complexes de les quals no se’n parla gairebé gens. I més enllà d’això la maternitat afecta la parella, la vida la laboral i un llarg etcètera.

Com ha estat si és el cas, com a mare o filla?

En general he tingut una bona experiència en els dos sentits i amb tots els matisos del món. Com a mare, potser el que més m’ha costat és combinar la meva vida professional amb la criança dels fills. Hi ha un moment en què dius: és igual, no arribo a tot arreu, no passa res. I tires endavant fent bonament el que pots. La maternitat és imperfecta!

La maternitat, com a idea i concepte, ha canviat amb el temps?

Sí, molt. Darrerament, se n’està començant a parlar més, de la maternitat, amb tots els seus matisos. I crec que entre tots estem ampliant la mirada. Així i tot, es continua fiscalitzant les dones que no volen ser mares, per exemple. La societat les fustiga, no les veu amb bons ulls. Per què no se les deixa tranquil·les?

Per què no es parla d’un altre tipus de maternitats?

En general, quan parlem de maternitats parlem sempre de maternitats estàndards i no pas d’altres tipus de maternitats que viuen als marges.

El dol prenatal, el silenci, quins efectes causa?

El dol perinatal genera un gran dolor en les mares i pares que han perdut la criatura perquè no només estan sota el xoc de la pèrdua sinó que a més s’han d’enfrontar al silenci de la societat. Un silenci que sovint els deixa sols i els fereix.

Amb la família modular moderna les absències són habituals?

A la meva història, l’Emma decideix tenir un fill tota sola. Es tracta d’una dona empoderada, que sap el que vol i que sent que no necessita una parella per tirar endavant. Aquest fet no suposa cap mena de trauma. Em sembla perfecte que una dona vulgui tirar endavant un fill tota sola.

La dona de ventre de lloguer és ucraïnesa. Una coincidència?

Vaig triar Ucraïna perquè és un dels països on es practica més la gestació per ventre de lloguer. A diferència dels Estats Units, per exemple, on contractar un nadó pot arribar a costar uns 100.000 euros, a Ucraïna es pot fer per tan sols 10.000.